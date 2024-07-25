85℃環保杯聯名超萌「變種吉娃娃」！為了響應環保，許多手搖品牌、飲料品牌都紛紛推出品牌專屬「環保杯、吸管杯」讓飲料控邊喝邊耍可愛，這次連鎖咖啡85℃，特別攜手台灣超夯文創IP「變種吉娃娃」，推出透明吸管杯，讓飲料控覺得吉度可愛、吉度想要收藏。
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台灣原創IP「變種吉娃娃」以幽默古怪的圖文風格、還有超ㄎㄧㄤ諧音梗，受到許多粉絲歡迎。這次85℃特別與「變種吉娃娃」攜手，推出限量版「樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」限定周邊。本次環保杯特別以「甜蜜的吉幻世界」作為設計，吉娃娃以太空人造形設計，漂浮在充滿甜點、蛋糕、咖啡的下午茶宇宙中，可愛程度大加分。
本次聯名新品「85℃變種吉娃娃 樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯」自7/25日起正式登場，只要到85˚C全台門市消費任一品項，即可用588元加購一款吉娃娃杯，不管你是到85˚C喝咖啡、喝奶茶、還是買蛋糕甜點，通通可以入手。
85℃ 變種吉娃娃 樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯
上市日期：2024/07/25起
活動方式：只要到85˚C全台門市消費任一品項，即可用588元加購一款(市價829元)。
注意事項：全台限量5000個，售完為止。