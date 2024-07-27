gubami Social 迎接兩週年，特別推出「陳嵐舒的台灣餐桌」，翻玩台灣傳統辦桌文化。從 2024 年 8 月 1 日起至 9 月 17 日，提供期間限定的週年慶套餐。套餐包含八道特色菜式與一杯飲品，主餐可選擇必比登認證的「法式紅湯牛肉麵」、頂級海味的「海陸雙饗牛肉麵」，以及夏季新品「粵式清湯腩河粉」，讓粉絲們通通再朝聖。



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gubami Social 的週年慶套餐從小菜開始，帶來了兩款特別的開胃菜——「毛豆」和「花生」。涼爽的毛豆和象徵好事的「小魚乾花生」帶來開胃的美味體驗。主廚陳嵐舒巧妙地結合了台農９號花生與米餅，再加上花生鮮奶油，打造出具有法式和台味的開胃前菜，讓人食指大動。





主餐部分則是這次週年慶套餐的重頭戲。「法式紅湯牛肉麵」選用了三個部位的美國牛肉，搭配綜合香料慢燉，再加入松露辣醬，呈現濃郁的湯頭與獨特的口感。「海陸雙饗牛肉麵」則結合了波士頓龍蝦和奶油湯底，帶來豐富的海味享受。「粵式清湯腩河粉」則以法式澄清湯搭配牛腩和白蘿蔔，口感Q彈的純米河粉完美融合了多國風味，讓粉絲們體驗到主廚的遊歷風土和台灣味。





在這次的週年慶套餐中，飲品和其他菜餚同樣精彩。以「芭樂汁」為靈感的「芭樂園裡的海味」，以干貝搭配紅綠芭樂，帶來清新開胃的味覺享受。「香料鮮蝦春捲」則以港式手法包裹鮮蝦餡料，搭配芒果莎莎醬，呈現脆甜不膩的口感，讓人回味無窮。這些菜餚不僅展現了主廚的巧思，也讓粉絲們品味到台灣與異國風味的融合。





gubami Social 週年慶限定套餐

新光三越 台北信義新天地 A9 6樓

活動期間：2024/08/01-09/17

套餐內容：包含８道菜式（主餐３選１）與１杯飲品。

法式紅湯牛肉麵 $1,980+10%

粵式清湯腩河粉 $2,280+10%

海陸雙饗牛肉麵 $2,680+10%



詳細活動規範及供應情形，依 gubami Social 官方公告為準。