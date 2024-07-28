隸屬於三澧餐飲集團BELLINI Pasta Pasta京站店，自2009年京站時尚廣場開業以來，已經有15年的歷史，深受顧客的喜愛。為了提供顧客更佳的用餐體驗，今年五月，店面進行了全面的內部裝修，歷時兩個月的改造，於7月16日重新開業，展現出全新的面貌。這次的裝修重點不僅在於提升用餐環境，更在於增強顧客的整體體驗，讓每一位顧客都能感受到如同置身義大利的浪漫與精緻。







在裝潢設計上，BELLINI Pasta Pasta京站店特別選擇了威尼斯水道的風格，讓顧客在品嚐美食的同時，彷彿身處於義大利的水都—威尼斯。餐廳地板采用了靛青色，並使用從義大利及印度進口的瓷磚，全力營造出貢多拉船上的用餐氛圍。此外，為了迎合新一代顧客的需求，餐廳不僅注重食物的美味與健康，更致力於打造愉快的用餐環境，讓顧客的每一次用餐都是難忘的體驗。







除了傳統的義式料理，還推出BELLINI Pasta Pasta京站店限定五款特色調酒，這些調酒均以Romeo Bellini Peach Wine為基底，這是一款由調酒師Giuseppe Cipriani受到15世紀威尼斯畫家Giovanni Bellini作品中聖人粉色長袍的啟發，製造出帶有果泥的貝里尼水蜜桃微氣泡酒，無論搭上芒果、野莓、荔枝、mojito等熱帶水果以及台灣高山烏龍茶，都是夏日微醺的好選擇。





BELLINI Pasta Pasta京站店

地址：台北市大同區承德路一段1號4樓

