忙碌了一天後，最需要的是一杯好酒和一些美味的小吃來放鬆自己。台灣新一代耀眼琴酒新星「醲蒸餾所」攜手滷味名店「上海老天祿」，推出了一款「福祿壽FU LU SHOU」微醺酒食禮盒。這款限量禮盒結合了醲蒸餾所的土窯柴焙桂圓琴酒以及上海老天祿的經典滷味，讓人瞬間感受到滿滿的幸福和美味。這絕對是當代潮流男女和琴酒愛好者們必搶的經典之選。





台灣新星琴酒「醲蒸餾所」在2024年獲得了世界琴酒大獎（World Gin Awards）的最佳現代風格琴酒類的台灣冠軍，並在IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽中獲得銀牌和銅牌。他們以極具實驗性的琴酒風格，最大化利用在地作物，並以小批次的工藝蒸餾模式釀造出臺灣獨有的有機浪漫。



其先前的作品如花蓮三部曲「柚花烏龍琴酒」、「晚崙西亞橙琴酒」和「鰹魚琴酒」，在國際大型琴酒展中大放異彩。最近推出的第四號作品「土窯柴焙桂圓琴酒」，類似Sloe Gin的製法，富有煙燻與柴燒香氣，口感溫潤迷人，成為琴酒界的高注目酒款。





這次，醲蒸餾所與上海老天祿滷味合作，以東方好運三仙「福祿壽FU LU SHOU」為創意概念，推出這款微醺酒食禮盒。禮盒內含土窯柴焙桂圓琴酒，搭配滷味名店精選的滷味組合（鴨舌、鴨翅、蒟蒻丸、豆干），在微醺的飲酒時光中享受一飲一吃之間的絕佳搭配。「福祿壽FU LU SHOU」這款禮盒不僅適合聚會、更適合作為送禮的創意選擇。禮盒內還附有創意酒譜教學，在家也能輕鬆調製出層次豐富的「桂圓Honey」，瞬間化身居家調酒師。



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醲蒸餾所「福祿壽」微醺酒食禮盒

特價：1,000元

預購：自7月29日起在醲蒸餾所官網開放預購

官網：https://www.nongdistillery.com/