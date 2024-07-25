位於淡水紅樹林半山腰的「蘊泉庄溫泉飯店」，因其獨特的三礦合一黃金琥珀香檳美人湯，一直是溫泉達人圈中的秘密熱點。最近，蘊泉庄引入了台灣原創IP「金馬桶」，推出了令人驚喜的「金蘊泉藏寶之旅」主題房，讓這個低調的溫泉飯店瞬間成為了親子旅行的熱門選擇。這篇報導將帶您深入了解蘊泉庄與金馬桶的結合，並探索這個全新的親子沈浸式體驗。
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「金馬桶」KIN MA TON，是一個幽默且具有深意的角色。他是一個渴望過平凡生活的頂尖富二代小男孩，經常帶來好運與幸福。這個角色在社交媒體上爆紅，並與東映集團和泰國合作啟動動畫企劃。金馬桶的故事通過幽默的方式引導人們在平凡生活中發現幸福，這也成為了蘊泉庄的創意靈感來源。
蘊泉庄的「金蘊泉藏寶之旅」主題房位於六樓，一進門就能看到獨特的「金城市」站，彷彿進入了一個專屬世界。這個主題樓層共有四間房間，適合各種家庭組合入住，從牆壁掛畫到抱枕圖案，都充滿了金馬桶的元素。而真正的亮點是房間內的沈浸式尋寶遊戲，透過藏寶圖引導，讓全家人一起尋找房間內隱藏的金幣與大寶藏，這些金幣還能用於「金蘊泉樂園」中的各種活動。
房間內設計處處充滿巧思，主題室內居家服、廚房用具等細節都融入了金馬桶的元素，電冰箱還被設計成販賣機的造型。入住的賓客可以在房間內享受泡湯，並在榻榻米區放鬆休息。早餐服務也非常貼心，飯店會將精緻的九宮格早餐送到房間，讓賓客品嚐到金馬桶最愛的珍珠奶茶，讓人驚喜連連。
在「金蘊泉樂園」，孩子們可以盡情玩樂。這裡設有專屬的超跑賽道，還有電影播放區，讓全家感受巨星影廳包場的樂趣。此外，還有與金馬桶的AR互動舞蹈打卡區和點心吧，提供免費的珍奶享用，最後還能參加手作作品活動，為這趟旅程畫下完美句點。
金馬桶的創作者WEI，表示他希望通過這次合作，讓更多家庭在蘊泉庄度假時，不僅能享受溫泉，更能度過美好的親子時光。他強調，即使現代人生活繁忙，也應該在假期中靜下心來，好好享受每一刻，這也是金馬桶故事中所傳遞的精神價值。
蘊泉庄的硬體設計也讓WEI感到驚豔。飯店以日式氛圍打造出閒適感，並配備了智能設備，讓賓客能夠輕鬆享受度假時光。蘊泉庄致力於為旅人提供如同回家般的放鬆與便利，這也是它能在眾多溫泉酒店中脫穎而出的原因之一。
金蘊泉藏寶之旅
住宿贈餐飲抵用券: https://reurl.cc/nN4Q9X
蘊泉庄 YUN ESTATE HOTEL
官網：https://linktr.ee/yunestatehotel
地址 : 新北市淡水區淡金路79巷18號
電話：02-26227888