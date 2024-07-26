行動電源也可以很可愛！InfoThink訊想科技攜手7-ELEVEN推出限量版「迪士尼系列八合一MAX行動電源」，以三眼怪、史迪奇和小熊維尼等人氣角色為主題，不僅外觀設計精美，更是在功能上進行了全面升級，提供30W高功率輸出和雙向PD快充功能，確保各類設備能夠快速充電。





InfoThink的「迪士尼系列八合一MAX行動電源」不僅外觀吸引人，在功能上也毫不遜色。擁有30W高功率輸出，可以快速充電多項設備，並且輕巧體積自帶雙線雙插加磁吸，能夠同時為五個設備充電。這款行動電源支援雙向PD快充模式，TYPE-C接口輸入可達45W，輸出30W，最快只需2.5小時就能充滿至100%。這樣的充電速度讓用戶在緊急情況下也能迅速恢復電量，確保不會因為沒電而錯過重要時刻。





而在安全性方面，InfoThink訊想科技為用戶提供了一個安心無虞的使用環境。這款行動電源通過了多項安全認證，具備短路保護、過充過放保護和過溫度電流保護等多種防護機制。同時，它還支援Magsafe iPhone磁吸無線充電，並且可以為Apple Watch和AirPods Pro耳機進行無線充電。對於需要頻繁充電的用戶來說，這款行動電源是一個非常實用且安全的選擇。更值得一提的是，它還適用於支援Type-C接口的筆記型電腦，如MacBook Air和AI筆電，功能效能強大升級，滿足用戶的多重充電需求。





並且這次推出的迪士尼三眼怪、史迪奇和小熊維尼款行動電源，以繽紛的夏日畫風亮相，要讓粉絲們愛不釋手。可愛的角色造型不僅外觀吸睛，還有實用的設計，例如LED螢幕數字顯示電量，讓用戶可以清楚掌握充電狀態。機體寬度僅有7公分，超迷你體積便於攜帶，隨附的特色編織手掛繩更增添了便利性。根據不同的角色款式，顏色搭配也有所不同，讓每一款都顯得獨一無二。此外，旋轉支架環設計能夠360度調整角度，無論是觀看影片還是視訊通話，都能提供最佳的視覺效果。



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7-ELEVEN「迪士尼系列八合一MAX行動電源」

開賣時間：2024/07/25 (四)11:00～08/21(三)；最快8/10原店取貨

三種款式：三眼怪、史迪奇、小熊維尼 (預購價NT$1799/款)

訂購方式：全台7-ELEVEN實體門市預購 & 取貨

訂購方式1：持「電子版預購條碼」請店員刷條碼訂購。（如圖）

訂購方式2：全台7-ELEVEN門市 ibon機台 → 點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「3C週邊」→「肖像3C」→ 持繳費單到櫃檯結帳



迪士尼系列八合一MAX行動電源5大亮點

亮點1：體積輕巧僅7公分，功能強大同時支援5款設備

亮點2：雙向PD快充，2.5小時極速回充行動電源100%

亮點3：可充Apple Watch及AI筆電等裝置

亮點4：Magsafe iPhone磁吸無線充電

亮點5：附編織手掛繩與360度旋轉支架環

