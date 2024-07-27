「深夜裡的法國手工甜點」，或粉絲都簡稱為「深法」，每年深法的中秋禮盒都是粉絲期待的重磅企劃。今年全新「月夜印象」禮盒不見品牌一貫的靛青色，改以多種藍與金色渲染出森林夜色與月光，如同印象派畫布般藝術感十足。禮盒內容包括費南雪、瑪德蓮、夾心蛋糕等16款常溫糕點，讓粉絲們一次滿足。
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深法的中秋禮盒每年都在聽取粉絲回饋後進行升級改版。今年的磅蛋糕不再整模切片，而是以7公分見方的烤模個別烘烤，更適合分切共享。新版柑橘堅果脆餅的果乾經過浸泡處理，口感更加Q潤。創辦人Rick表示，這些改進都是為了提供更好的消費體驗。同時禮盒也搭配達文西咖啡的藝伎配方濾掛包，並設計雙層頂級款、單層經典款和精選餅乾禮盒三種選擇。
深法注重將台灣風土融入甜點，例如台灣茶和水果。創辦人Rick持續關注本地技術，將茶香融入蛋糕和奶油糖霜中，製成東方美人柚子夾心蛋糕與烏龍茶奶油擠花餅乾等新品。國產水果製成粉末後也適用於甜點，如埔里百香果粉與紅玉紅茶粉交疊出的法式蛋白餅，風味濃郁、質地輕脆，令人印象深刻。
結合咖啡元素的甜點一向擁有忠實粉絲。深法甜點師從曾獲好評的季節單品中汲取靈感，推出咖啡風味的瑪德蓮與費南雪。無花果咖啡瑪德蓮以研磨咖啡與馬達加斯加肉桂調味，加入酒漬無花果乾，香氣豐富變化。焦糖瑪奇朵費南雪則使用義式咖啡、牛奶和焦糖醬，口感綿密帶點Q，令人回味無窮。這些創新口味的甜點，讓中秋佳節的團聚時光更加甜美。
深夜裡的法國手工甜點
地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號
電話：(02)2367-3067
深夜裡的法國手工甜點 中秋禮盒販售資訊
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