2024台灣美食展即將於8/2至8/5在台北世貿一館熱鬧登場，而台北晶華酒店搶先一步於官網開設「美食展專區」，提供多款優惠票券。台北晶華酒店表示，這一次美食展的重點精華在於多樣的餐飲選擇與誘人的折扣，其中包含了最低至6.4折的栢麗廳自助餐券，和可任選造訪栢麗廳或是全台唯一泰式海鮮自助餐廳—泰市場的美食環遊券。





此外，台北晶華酒店更特別邀請了台灣米其林指南首位星級侍酒師榮耀的林允順Bass Lin，於8/4下午三點半登上台灣美食展大會舞台，為與會民眾講解「餐酒搭配哲學」。這次的講解活動不僅讓美食展增添知識性，更讓民眾了解如何將美食與美酒完美結合。除了餐酒搭配的精彩內容，晶華酒店也於展覽期間每日下午兩點在現場攤位規劃了月餅試吃活動。消費者可以品嚐到各式美味月餅，並且享受月餅提貨券的優惠，為即將到來的中秋節提前準備自用送禮兩相宜的美味好禮。





同時，今年台北晶華酒店還特別推廣以「綠色永續」為主題的尾牙春酒特色桌菜。這次的桌菜強調減少碳足跡的本地食材，呼應晶華酒店日前獲得國際永續發展認證組織—EarthCheck的標章。這項認證不僅展現了晶華酒店對環境永續的重視，也宣示了酒店使用非籠飼雞蛋等友善環境與動物福利的理念。消費者在享用這些精緻的宴席桌菜時，不僅可以大快朵頤，還能透過美食實踐愛地球的精神，讓每一口都是對環境的友善行動。





2024台灣美食展「台北晶華酒店」豐富內容與多樣優惠，無論是餐酒搭配的專業講解，還是月餅試吃的甜蜜體驗，或是綠色永續的宴席桌菜，消費者都能在這次的美食展中找到屬於自己的美味與驚喜。這樣的全方位參展策略，不僅為台北晶華酒店增加了曝光度，也讓消費者對於即將到來的中秋佳節與尾牙春酒有了更多的期待與選擇。



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2024台北晶華酒店台灣美食展必買餐券

栢麗廳平日早餐雙人優惠券

原價：1,936元 / 旅展價：1,399元 買10張再加贈1張、等同6.9折



栢麗廳平日下午茶雙人優惠券

原價：2,376元 / 旅展價：1,799元 買10張再加贈1張、等同7.2折



栢麗廳平日下午茶四人優惠券

原價：4,752元 / 旅展價：3,299元 買10張再加贈1張、等同6.6折



平日栢麗廳 / 泰市場自助美饌雙人環遊券

原價：3,476元 / 旅展價：2,599元 買10張再加贈1張、等同7.1折



平日栢麗廳 / 泰市場自助美饌四人環遊券

原價：6,952元 / 旅展價：4,699元 買10張再加贈1張、等同6.4折



Azie美國頂級爐烤肋眼或紐西蘭帶骨犢牛排雙人優惠券

每人僅需加價399元即可升等套餐；只需再加價$600 / 人即再升等龍蝦豪華海陸套餐

原價：2,376元 / 旅展價：1,799元 / 7.6折



三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題

雙人優惠券於2024 / 09 / 30前使用本券可享朝日生啤酒買一送一

原價：2,376元 / 旅展價：1,799元 / 7.6折



三燔本家平日四人共鍋壽喜燒或涮涮鍋放題

優惠券於2024 / 09 / 30前使用本券可享朝日生啤酒買一送一

原價：4,752元 / 旅展價：3,299元 / 6.9折



義饗食堂平日午晚餐波士頓龍蝦義式番茄義大利麵套餐雙人優惠券

原價：2,772元 / 旅展價：1,599元 / 5.7折



RegentGiftShop《賞月》寶島名物桃山月餅禮盒提貨券(5張 / 組)

中秋送禮最佳首選

原價：8400元 / 旅展價：6750元 / 8折



RegentGiftShop《醉月》經典廣式月餅禮盒提貨券(5張 / 組)

中秋送禮最佳首選

原價：7400元 / 旅展價：5950元 / 8折



故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券

原價：3,078元 / 旅展價：2,299元 買10張再加贈1張、等同6.2折



故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券

原價：6,156元 / 旅展價：3,999元 買10張再加贈1張、等同5.7折



故宮晶華平日招牌片皮鴨四人分享餐優惠券

原價：5,412元 / 旅展價：3,999元/7.4折



上庭酒廊週末全日舒活早午餐雙人優惠券

原價：3,476元 / 旅展價：2,299元/6.6折



宴會廳永續尾牙平日桌菜優惠券

原價：19,580元 / 旅展價：16,800元/8.6折

台北晶華酒店

地址：台北市中山北路二段39巷3號

官網：https://www.regenttaiwan.com/

