台灣美食展2024將在8/2至8/5於台北世貿一館盛大舉行，天成飯店集團將在攤位號A819亮相，帶來旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館的多款中西美食餐券。這次的餐券優惠活動中，包含台北米其林餐盤推薦的頂級牛排套餐、五星級酒店自助餐、招牌烤鴨、經典合菜、道地泰國菜與港式點心等，折扣低至5.1折起。為了感謝忠實顧客的支持，天成飯店集團特別推出每日限定的星級饗宴試吃活動，讓消費者有機會在現場品嚐到經典片皮鴨與PRIME ONE牛排館的頂級牛排。



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除了餐飲優惠，天成飯店集團還同步推出平日聯合住宿券，六館擇一2.7折起的優惠，以及瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食1.9折起的超值優惠。桃園朋趣也推出露營車度假優惠，一泊四食2.4折起。這些優惠活動不僅滿足消費者的美食需求，更為暑期旅行提供了更多選擇和優惠。



同時在旅展期間，天成飯店集團的Cosmos CLUB APP也推出了專屬活動。凡於旅展期間加入會員，即可獲得限量帆布環保飲料提袋和「朋」湃大禮包，內含花比麵包坊美式咖啡乙杯、精選麵包乙個、200元餐飲抵用券、翠庭中餐廳奶皇包或流沙包乙份、以及文旅商品朋趣代言人栗比鑰匙圈乙個。此外，還有機會參加好禮抽獎，獎品包括價值30,360元的人氣頂級露營車朋趣Bon Chill Glamping平日體驗券。





台北天成大飯店翠庭推出了超值的烤鴨合菜，原價5,808元的四人烤鴨合菜現在只要3,600元，除了片皮鴨三吃外，還包括港式燒臘拼盤、主廚精選料理四選一、港式點心和季節時蔬等豐富菜色。百合西餐廳則推出了平日商午套餐券，5張1,600元，每張只需320元即可享受美味的商午套餐。



台北花園大酒店的饗聚廚房自助餐也不容錯過，平日自助午晚餐或假日下午茶套券5張3,900元，折扣低至7.9折，平均每客只需780元。這裡提供無國界的自助美饌，融合了中華、日本與東南亞料理的精華，是親友聚餐的最佳選擇。喜愛泰國菜的饕客可以選擇花園thai thai的平日定食套餐券，5張2,000元，每客只需400元，即可享受多元跨界料理的視覺與味覺盛宴。



PRIME ONE牛排館則推出了平日商業午餐券，5張5,000元，以7.7折享受每客價值1,298元的商業午餐。此外，還有濕式熟成45天的12盎司肋眼牛排雙人套餐，原價4,180元，現在只需3,248元。這些牛排經過炭烤後油脂豐富，細緻略帶嚼勁，讓每位饕客都能大飽口福。



天成世貿國際會館的翠庭餐廳推出了年銷上萬隻的明爐櫻桃鴨三吃餐券，每張2,180元，還有粵式港點兌換券，每張750元，最高價值1,474元。天成文旅華山町的華山町餐酒館推出了饗食通用券，每張1,000元可抵1,500元消費，讓消費者享受更多折扣優惠。







天成飯店集團旗下的六家酒店，包括台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，憑一張券可在五館擇一雙人入住，含1-2客早餐。兩張券可入住台北花園大酒店雅緻家庭房，含2-4客早餐。其他旅展限定優惠還包括嘉義天成文旅-繪日之丘平日住宿四人溫馨家庭房，享2-4客當晚消夜與翌日早餐，以及台北花園大酒店的Garden SPA全身精油舒壓60分鐘與臉部嫩白護理60分鐘優惠。



瑞穗天合國際觀光酒店也推出了平日雙人住宿券，價格為10,999元，可選城堡溫馨家庭房或親子溫馨家庭房雙人住宿。還有城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券，價格為16,999元，並可加人加價，含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108個泡湯戲水池等體驗。館內的YAWARD SPA也提供了單人60分鐘二堂課程商品，優惠價為5,500元。



位於桃園的朋趣Bon Chill Glamping推出了雲端號露營車平日雙人住宿體驗，價格為7,299元，享一泊四食，也可加人加價，或選擇升等至其他露營車型號，讓消費者享受全包式奢華露營體驗，遠離城市喧囂，享受被滿山綠意環繞的休閒度假。



天成飯店集團2024台灣美食展必買餐券優惠

台北天成大飯店翠庭優惠

招牌四人烤鴨合菜：原價5,808元，優惠價3,600元（6.2折）



百合西餐廳平日商午套餐

5張1,600元（每張320元）



台北花園大酒店饗聚廚房自助餐

平日自助午晚餐或假日下午茶套券5張3,900元（7.9折，每客780元）



花園thai thai平日定食套餐

5張2,000元（每客400元）



PRIME ONE牛排館平日商業午餐

5張5,000元（7.7折，每客1,298元）



PRIME ONE牛排館12盎司肋眼牛排雙人套餐

原價4,180元，優惠價3,248元（7.8折）



天成世貿國際會館翠庭餐廳

明爐櫻桃鴨三吃餐券2,180元

粵式港點兌換券750元（價值1,474元，5.1折）



天成文旅華山町餐酒館

饗食通用券1,000元可抵1,500元消費



天成飯店集團聯合住宿券

憑一張券可在六館擇一雙人入住，含1-2客早餐、兩張券可入住台北花園大酒店雅緻家庭房，含2-4客早餐。

加碼優惠：蜂巢假日不加價、桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店一泊二食、嘉義天成文旅-繪日之丘四人溫馨家庭房一泊二食



瑞穗天合國際觀光酒店優惠

平日雙人住宿券：10,999元（城堡溫馨家庭房或親子溫馨家庭房）

城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券：16,999元

YAWARD SPA單人60分鐘二堂課程商品：5,500元（7.1折）



桃園朋趣Bon Chill Glamping優惠

雲端號露營車平日雙人住宿體驗7,299元、一泊四食，可加人加價或升等其他露營車型號