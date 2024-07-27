北車可爾必思飲料店回來了！日本人氣乳酸飲品「可爾必思」，自即日起強勢回歸台北車站，打造期間限定「可爾必思快閃店」。可爾必思在台灣也一直有超高人氣，不只是基本款原味，就連各種水果限定口味，也有超多死忠鐵粉。這次快閃店除了供應「可爾必思特調飲料」之外，更增加了全新甜點「QQ麻糬鬆餅」搭配可爾必思琳醬，挑戰北車下午茶新歡。



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「可爾必思快閃店」延續以往的視覺風格，使用白底、藍點點的招牌搭配，讓人光用看的就覺得清爽，本次快閃店更搭配藍白色的日系燈籠牆，讓人買完飲料、買完甜點更好拍。在在單上也回歸2023年快閃的熱門飲品「蜜桃十六茶」可爾必思乳酸菌飲料，以及「芒果」可爾必思乳酸菌飲料，當手搖杯喝起來。







此外，本次快閃店更推出新品「可爾必思乳酸菌冰沙」，比起調飲更沁涼、喝得更爽。特別的是，快閃店不只有飲品，還有一款全新甜點「QQ麻糬鬆餅」，把格子鬆餅製成冰棒外型，更方便在北車邊逛街邊吃，同時搭配獨家「可爾必思淋醬」自己DIY沾取或整份淋在鬆餅上，打造最酸爽療癒的下午茶。





「可爾必思」Peace你的渴 快閃店

在快閃店中還有一個隱藏版巧思，櫃檯旁的香氛機噴出的是限定版「可爾必思香氛」，讓人走進店裡就能感受到酸甜的可爾必思香味。此外，為了響應環保、做公益，可爾必思快閃店更提供限量「可爾必思」環保提袋，飲料控可以自取，拿取提袋的同時也歡迎自由樂捐，幫助台灣孩童。

營業日期：2024/7/27(六) – 8/25(日)

營業時間：11:00~21:00

地址：台北市中正區開封街一段8號1樓

