就是要陪老爸吃一頓好料、也就是喜歡看到老爸開心的樣子。雲朗觀光為迎接父親節的到來，推出多項餐飲優惠及住房專案，讓爸爸們能夠在這個特別的日子裡盡情享受。其中，吃貨老爸搶先看雲品溫泉酒店及君品Collection經營的茹曦酒店Sunny Buffet，皆提供多種美食優惠，向平日辛勞的父親致敬。雲品溫泉酒店在8月1日至8月30日期間推出指定中式桌菜88折優惠，並加贈一瓶聖莊紅酒。此外，若加購蛋糕亦可享88折優惠。父親節當天，在KEN CAN中餐廳及彩雲軒鐵板燒用餐的爸爸們，還可享受精釀啤酒喝到飽的特別福利。





為了讓爸爸們在節日期間能夠放鬆，雲品酒店在8/8至811特別規劃飛鏢競賽，將以飛鏢世錦賽的501規則進行比賽，每回合的獲勝者將獲得一瓶埔樂鮮啤。同期還有吧檯衝浪活動，凡18歲以上的男性貴賓在大廳酒吧或消夜時段至雲月舫消費，即可選擇八月限定的特調飲品，包括「艾特納火山咖啡」、「蜜蘋果玫瑰白茶」及「堅強的父親調酒」。





茹曦酒店Sunny Buffet於父親節當天推出四人同行一位爸爸免費的優惠，以體恤平日辛勞的父親。兆品酒店嘉義則即日起至8月31日主打「爸氣食足」饗宴，提供8,800元、10,800元及12,800元三種價位的中式10人份合菜，還贈送果汁無限暢飲及用餐紀念合照。若於8月5日前預訂父親節合菜專案，再贈送每桌一瓶紅酒。翰品酒店高雄在8月1日至8月8日期間推出包廂桌菜優惠，10人8,000元+10%起，並可享果汁無限暢飲。父親節當天入住翰品酒店新莊的爸爸，還會在辦理入住時獲得一瓶紅酒作為禮物。





除了餐飲優惠外，雲朗觀光還推出了多種專屬於爸爸的住房專案。品文旅礁溪即日起至8月28日推出「爸氣十足慶八月」住房專案，不分平假日皆享9折優惠，並贈送4吋父親節蛋糕及兩杯西西里咖啡。紅葉谷綠能溫泉園區則於八月迎來幾米擁抱裝置藝術，並推出買一送一的優惠活動，即日起至8月31日，凡出示過往與幾米裝置藝術的合照，即可享溫泉戲水買一送一，讓爸爸們在炎炎夏日裡享受清涼。



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君品酒店則為父親們推出了特別的「紳士老爸」造型蛋糕。這款六吋蛋糕以男士禮服為靈感設計，蛋糕主體由巧克力蛋糕結合椰子脆餅，口感溫潤有層次，內餡為巧克力慕斯與熱帶水果凍層層堆疊，一入口即能感受到巧克力的濃郁與水果的香氣。這款蛋糕的售價為1,280元，是對默默付出的父親們最好的致敬。





雲朗觀光父親節優惠整理

雲品溫泉酒店：8月1日至8月30日中式桌菜88折，贈聖莊紅酒

茹曦酒店Sunny Buffet：四人同行一位爸爸免費

兆品酒店嘉義：三種價位中式合菜優惠，贈果汁無限暢飲及紀念合照

翰品酒店高雄：包廂桌菜優惠，父親節當天入住獲贈紅酒

品文旅礁溪：「爸氣十足慶八月」住房專案9折，贈4吋蛋糕及西西里咖啡

紅葉谷綠能溫泉園區：溫泉戲水買一送一

君品酒店：「紳士老爸」造型蛋糕六吋1,280元