為了讓這個父親節更具意義，勞瑞斯牛肋排餐廳攜手麥卡倫蘇格蘭威士忌，推出一系列特別活動與美食，為每位父親送上最誠摯的祝福。無論是以獨特風味著稱的聯名蛋糕，還是與稀有威士忌搭配的經典牛肋排套餐，都將為您的餐桌帶來奢華的饗宴。
2024父親節勞瑞斯牛肋排餐廳特別推出「麥卡倫雙雪莉桶12年提拉米蘇蛋糕」，精選麥卡倫雙雪莉桶12年威士忌，取代傳統的咖啡甜酒和蘭姆酒，帶來更豐富的風味層次。雙雪莉桶威士忌的糖漬柑橘與檸檬的牛奶糖香氣，與馬茲卡彭起司完美融合，蛋糕本體加入70ml的酒，上頭再插上50ml的威士忌罐，讓每一口都充滿濃郁的香甜與酒香。蛋糕的設計簡約大方，僅以威士忌酒瓶和金色巧克力球點綴，強調內在的風味與獨特性。
勞瑞斯牛肋排餐廳同時推出與麥卡倫Rare Cask的奢華搭配，為父親節增添高雅的享受。在英式古典氛圍中，享用經典的低溫烘烤牛肋排，搭配稀有的麥卡倫Rare Cask威士忌，這款威士忌以少於1%的頂級雪莉橡木桶熟成，呈現紅寶石般的色澤，香氣濃郁，口感層次豐富，與牛肋排相得益彰。8月限定，點選套餐即可享有麥卡倫Rare Cask單杯9折優惠，讓您在這個父親節，與父親一同分享美食與美酒，度過一個難忘的夜晚。
推薦閱讀：Sunny Buffet爸爸免費吃！雲朗觀光父親節限定優惠，爸爸免費吃Buffet、「紳士老爸」蛋糕特價中。
勞瑞斯牛肋排餐廳父親節蛋糕「麥卡倫蘇格蘭威士忌提拉米蘇」
預購日期：即日起開放預訂，限量88顆。
取貨日期：8/1- 8/11期間11:00~17:30
售價：1,288元
注意事項：
1、需提前三天預訂，為保品質僅限到店自取。
2、訂購即贈餐廳內用優惠券NT$500
訂購連結：https://walkr.tw/kyxmlkuJ