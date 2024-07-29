信義區湘菜新開店，爆炒牛肉買一送一！全新品牌「炒湘湘」主打超涮嘴、超香飯的香辣湘菜，招牌主推「18秒爆炒鮮牛肉」提供3種部位牛肉新鮮現切、現點現炒，自即日起更推出爆炒牛肉買一送一、超大杯飲料免費兌換等優惠，信義區聚餐口袋名單再加一。



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全新品牌「炒湘湘」是港式點心專門店「點點心」、文青飯館「忠青商行」同集團最新品牌，延續集團一貫的文青風格，「炒湘湘」打造品牌角色「牛二哥」，在店裝、菜單、餐具上都有可愛小巧思，而店面也採深紅色系，搭配竹編、燈箱等復古元素，讓人IG打卡更好拍。







在餐點上，炒湘湘主打「18秒爆炒鮮牛肉」現點現炒，並且提供3種不同部位的牛肉選擇，包含油花比例「日本A5和牛前胸」、帶筋的「日本F1前胸上蓋」，以及豐腴合度的「嚴選極上鮮牛肉」，這三種牛肉都會在透明櫥窗前，看得到師傅現切的處理過程。





炒湘湘 營業資訊

同時，推薦香辣系料理「招牌香煎金錢蛋、煙燻香干炒豬耳」以及超涮嘴「炒糖紅燒肉燜豆腐、擂雙椒茄子皮蛋」等必點招牌菜，部分熱菜料理上桌時還會點火保溫，還有一道「辣椒鮑魚小炒肉」更可以邊吃、一邊自行翻炒，或是把白飯加入，自行DIY五花肉炒飯。因應菜單上的料理都超下飯，炒湘湘更特別提供「白飯吃到飽」，在店內有一整面整在烹煮中的「電鍋牆」，使用在台灣種植的日本米「牛奶皇后米」搭配紅心地瓜，開飯時整個電鍋端上桌，每人48元無限續加。為了慶祝炒湘湘全新開幕，自即日起至8/1快閃推出「爆炒牛肉買一送一」限定優惠，只要點「18秒爆炒鮮牛肉」任一款部位牛肉，即贈送同品項牛肉兌換券乙張，於下次平日消費單筆滿1,500元即可使用。此外，加入會員還能立即兌換「超大杯檸檬茶」乙杯，配湘菜解辣、解膩剛剛好。

地點：台北微風信義4樓(台北市信義區忠孝東路五段 68號)

電話：02-27206128



炒湘湘 開幕優惠

活動期間：即日起至8/1

活動內容：只要點「18秒爆炒鮮牛肉」任一款部位牛肉，即贈送同品項牛肉兌換券乙張，於下次平日消費單筆滿1,500元即可使用。