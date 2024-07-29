2024年大稻埕夏日節活動即日起全面恢復！原定於7月24日的煙火秀因颱風延遲，將與7月31日的煙火秀合併，形成雙倍加碼的盛大煙火表演，讓台北夜空更加絢麗。同時，演唱會的舞台演出也將擴大規模，邀請市民朋友前來參與，享受一年一度最浪漫夏日盛會。
本週三7/31晚間8點整，將在大稻埕舉行主題為「台北星夜光耀稻埕」的煙火秀。這次煙火表演將持續300秒，特別結合原定於7月24日的煙火數量，總計近3000發煙火於台北夜空中綻放。煙火的施放面寬加長，雙點對稱設計，整體效果更加壯觀。透過這次大型煙火秀，台北夜空將被點亮，象徵城市的光明未來，為觀眾帶來一場無與倫比的視覺饗宴。
除了煙火秀，7月31日下午4點半起，舞台表演將提前開唱，主題為「知足常樂青少年」。這次表演將邀請多位年輕創作歌手及樂團，包括蔡題謙、王欣茹、鄒序、夢遊旅人、憂憂yo-yo以及公館青少年，帶來一場專屬大稻埕的音樂盛會。表演節目豐富多彩，讓觀眾在享受煙火之餘，也能聆聽到動人的音樂。
最終壓軸場則是將在8/10施放七夕情人節主題煙火，長達480秒煙火，擴大煙火施放面寬至700公尺以上，震撼無比。並串連周邊店家，只要在8/10前消費滿500元，持發票至大稻埕遊客中心即可免費兌換限量「熊讚手腕袋」。
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2024大稻埕夏日節活動資訊
7月29日起
恢復項目：水岸光廊燈飾、藍色水路優惠船票兌換活動
7月31日大稻埕煙火演唱會
1、煙火施放
時間：晚間8點
主題：300秒「臺北星夜光耀稻埕」
2、「知足常樂青少年」舞台表演
時間：下午4時30分開始
主題：「知足常樂青少年」
表演者：蔡題謙、王欣茹、鄒序、夢遊旅人、憂憂yo-yo、公館青少年
8月3日大稻埕經典情歌演唱會
地點：永樂廣場
表演者：鄭美唸歌團、林希子、凃佩岑、陳宏銘
8月10日七夕情人節煙火壓軸
煙火施放時間：晚間8點
主題：七夕情人節加碼480秒煙火，擴大煙火施放面寬至700公尺以上。
2024大稻埕夏日節 交通管制
時間：活動期間晚間7時至9時30分
管制範圍：活動周邊市區道路、大稻埕碼頭水門（淡3號至淡5號水門禁止車輛進出）
大稻埕商圈限定文創市集消費優惠
活動時間：即日起至8月10日
活動內容：在大稻埕商圈合作店家消費滿500元，可兌換「熊讚手腕袋」，每日限量40個。
兌換地點：大稻埕遊客中心