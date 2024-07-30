雄獅旅遊在父親節期間推出特別的「尋找幸運8」活動，即日起至8月13日，凡身分證字號中包含數字8的旅客，可享指定行程最高現折88,888元優惠。這個優惠涵蓋多個受歡迎的長程線行程，包括長榮直飛法國10日遊和雪梨、墨爾本雙城9日遊，為旅客帶來不可錯過的出國旅行機會。同時，在全台實體門市下單任一長程線商品的旅客，還可參加每週抽獎活動，有機會獲得筋膜槍。







根據雄獅旅遊的觀察，今年長程線旅遊的訂單人數比去年同期增長約4成。其中，美加線因為機位供給增加，團費降幅約3成，成為熱門選擇。而東歐則因為物價較低，團費也比其他歐洲主要城市便宜約萬元。此外，隨著旅客對長天數行程的需求增加，土耳其、北歐極光、貝加爾湖和肯亞動物大遷徙等高價深度旅遊團的訂單也增加了3倍以上，顯示旅客願意投入更多資源享受豐富的旅遊體驗。







雄獅旅遊還推出多項特色旅遊產品，如「經典土希愛琴海郵輪13日」行程，乘坐星瀚郵輪探索號一次遊覽土耳其和希臘五島。澳洲行程則包括入住摩寧頓半島和在黃金海岸賞夕陽的獨特體驗。此外，「美加阿拉斯加極光8日」行程安排入住費爾班市區的國際酒店，並有三個夜晚的極光追尋活動，讓旅客感受壯麗的自然奇觀。這些特色產品提供了多樣化的選擇，滿足不同旅客的需求。



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雄獅旅遊 幸運8父親節優惠

活動時間：即日起至8月13日

活動內容：

1、凡身分證字號中包含數字8的旅客，可享指定行程最高現折88,888元優惠。最高折抵免費暢玩長榮直飛法國10日、雪梨、墨爾本雙城9日等行程。

2、凡於全台實體門市下單任一長程線商品，週週再抽出3名幸運兒送筋膜槍1支。

活動網址：https://event.liontravel.com/zh-tw/campaign/hotsale/lucky8



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