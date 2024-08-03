香港海洋公園是亞洲最具代表性的度假勝地之一，提供多變的綜合休閒娛樂體驗。園內有動物奇遇、絕美景緻和刺激遊樂設施，還有兩間五星級酒店及水上樂園，是夏季必朝聖的熱門景點。2024夏天，海洋公園特別推出一系列活動，邀請台灣粉絲全家大小一起來參加盛夏狂歡派對。



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今年夏天，香港海洋公園推出「香港海洋公園夏水禮2024」，帶來多達90項主題活動和世界級表演。粉絲們可以參加「奇藝達人Show」和障礙挑戰賽，享受玩水專區的清涼。此外，還有「香港海洋公園水上樂園 — 暑假Party Time」活動，自即日至9月1日，結合水戰遊戲、熱門打卡點，以及刺激水上遊樂設施，打造今夏香港最大水上派對。







香港海洋公園的動物奇遇之旅同樣精彩，園內設有20個動物棲息地，包括大熊貓、川金絲猴、小熊貓、狐獴、企鵝、海豹、海獅及海豚等。粉絲可以參加「與動物親上加親」活動，與這些可愛的動物大使近距離互動，觀察它們的獨特習性，了解它們所面臨的生存挑戰，增進保育知識。





香港海洋公園 夏水禮2024

粉絲們還能搭乘名聞遐邇的香港海洋公園纜車，這段旅程將香港南區的湛藍海岸線和翠綠山巒盡收眼底。纜車途經南朗山上標誌性的海馬圖騰，為旅程增添更多視覺享受。坐在纜車上，粉絲們不僅能夠飽覽絕美景緻，還能在高空中感受夏日微風，這無疑是香港海洋公園最獨特的體驗之一。

活動官網：https://walkr.tw/RUqL4Dd3