JR東日本大飯店台北將於今年8月迎來開幕三週年，為了慶祝這一重要里程碑，飯店特別推出多項美食祭典及住宿優惠活動。即日起至9/30，飯店內各餐廳都相繼推出了不同風味的美食活動，其中包括Brilliant鉑麗安全日餐廳的「日本美食祭」、HAYASE日本料理的「魅知國懷石」套餐，以及凱華樓中華料理的「乾隆延壽御膳套餐」，還有一系列的周年慶住房優惠專案，日系飯店控一定不能錯過。





在這次的慶祝活動中，日籍行政總主廚石原雅弘領軍的Brilliant鉑麗安全日餐廳，從即日起至9/4特別推出「日本美食祭」，其中包括了多種精選菜餚，像是「香煎日本國產牛」、「海鮮大阪燒」以及與姊妹品牌日本東京車站大飯店同步推出的「咖哩牛肉鍋」。此外，海鮮生食區的「鮮魚和風沙拉」、「蔥燒和牛握壽司」、「鰻魚手捲」及「明太子烤生蠔」等也都是不容錯過的佳餚。





湯品方面有「北海道風味魚湯」和「牛蒡奶油濃湯」，而熱食區則推出了「味增香蔥烤魚」、「沖繩炒苦瓜」及「海膽奶油燉飯」。經典菜色如「威靈頓牛排」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」及「法式燉牛舌」等也讓人食指大動。





另一項引人注目的活動是在以城堡小鎮仙台為設計主題的「HAYASE」日本料理，料理長郡司行雄為了迎接炎夏，自即日起至8/15推出風雅細緻的「鰻魚盡享懷石」套餐。這套餐點以補氣肥美的白鰻為主，搭配精心挑選的食器，讓視覺與味覺皆能感受到消暑的清爽。



此外，從8/16至9/30、餐廳加碼推出以日本東北六縣為主題的「魅知國懷石」，選用當季的海鮮與蔬菜，並以日本東北六縣的特產呈現出清爽的餐點。餐廳還提供專業的唎酒師服務，能幫客人選配各種來自日本東北的清酒，讓用餐體驗更加完美。





而凱華樓中華料理則由擁有超過30年廚藝經驗的楊德興主廚掌杓，這次特別推出全新的「乾隆延壽御膳套餐」。其中包括了以花膠、黃金蟲草、刺參等煨煮的「直隸佛跳牆」，選用黑毛和牛煎炙的「日本骰子和牛肉」，以及「胡同金沙龍蝦球」、「乾隆一品煨鮑魚」和「降龍桂花鱘龍魚」等多道精緻宮廷美食。這些美食不僅在味覺上讓人陶醉，也能讓人感受到中國宮廷料理的獨特風味。





同時，為了讓飯店控有更豐富的體驗，JR東日本大飯店台北開幕三週年慶還以日本東北三大祭典為佈置主題，包括青森縣的「睡魔祭」、秋田縣的「竿燈祭」及宮城縣仙台的「七夕祭」，讓旅客在入住期間能感受到濃厚的日本東北文化氛圍。



此外，為了讓更多旅客能夠參與這次的三週年慶祝活動，飯店特別推出「繽紛．多彩」的三週年慶住房專案，並延長優惠至10/31。這個優惠專案適用於所有房型，每晚4,400元起，並加贈「Colorful Coupon開業三週年優惠券」，包括自助餐下午茶七折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券及套房優惠券等多項優惠，讓旅客享受到更多的福利。



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Brilliant鉑麗安全日餐廳「日本美食祭」

香煎日本國產牛、海鮮大阪燒咖哩牛肉鍋、鮮魚和風沙拉、蔥燒和牛握壽司、鰻魚手捲、明太子烤生蠔、北海道風味魚湯、牛蒡奶油濃湯、味增香蔥烤魚、沖繩炒苦瓜、海膽奶油燉飯、威靈頓牛排、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌

價格：週一至週四午、晚餐及週五午餐成人每人1,480元起，週五晚餐及週六日午晚餐成人每人1,680元起



HAYASE日本料理「鰻魚盡享懷石」套餐

補氣肥美的白鰻、清爽味美食、唎酒師服務

價格：3,500元



HAYASE日本料理「魅知國懷石」套餐

日本東北六縣特產、當季海鮮與蔬菜、唎酒師服務

價格：3,500元



凱華樓中華料理「乾隆延壽御膳套餐」

直隸佛跳牆（花膠、黃金蟲草、刺參）、日本骰子和牛肉、胡同金沙龍蝦球、乾隆一品煨鮑魚、降龍桂花鱘龍魚

價格：3,280元



JR東日本大飯店台北 三週年慶住房專案

活動期間：即日起至10/30

活動內容：所有房型每晚4,400元起，內含自助餐下午茶七折優惠券、凱華樓中華料理1,000元抵用券、HAYASE日本料理用餐加贈牛舌兌換券、客房升等券、套房優惠券

JR東日本大飯店台北官網：https://taipei.metropolitan.tw/stay/plan/3rdAnniversaryStay.html

