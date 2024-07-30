北車上班族注意，就算微翹班也要到京站買一萬咖啡和可頌！被評為紐約七大精品咖啡之一的「Ten Thousand Coffee一萬咖啡」，以極簡黑白和經典logo設計，搭上大量的特調鮮奶油或乳酪餡特製的咖啡和可頌，超罪惡、但又超療癒的可頌咖啡組合，於近期在各地區快速展店，掀起一波又一波打卡話題。如今，首度跨足台北西區，將在人潮眾多的京站插旗，為附近上班族帶來新下午茶選擇。







Ten Thousand Coffee秉持著「1萬小時的法則」創業精神，專精於精品咖啡、手作可頌製作，推薦必喝招牌款「維也納咖啡」，三球濃而不膩口的奶油鋪在特調拿鐵上，最後再撒滿可可粉，猶如甜點般的咖啡無論是直接喝、用湯匙挖著吃，都超療癒。加碼推薦隱藏版吃法，就是拿可頌沾維也納咖啡吃，即便熱量爆炸也讓人搶著嚐試。







同時，大而療癒的可頌更是必買療癒美食。原味、檸檬糖霜可頌和蜂蜜伯爵可頌是經典款。每日手工烘烤的杏仁片製作的「杏仁奶油可頌」和「巧克力杏仁可頌」，則是店員極力推薦的限量美味。風靡IG的「提拉米蘇可頌」和「藍莓優格可頌」，更是以其濃郁風味而著稱，讓人忍不住一再回味。此外，「開心果奶油可頌」更是不容錯過的限定美食，香濃的開心果奶油與酥脆可頌完美結合，令人驚艷。



推薦閱讀：台北跑咖新選擇！3間「台北咖啡廳」新開店必收，神級椰奶咖啡、巨大可頌沾咖啡超好拍。





Ten Thousand Coffee一萬咖啡 京站店

開幕時間：預計2024年7月底、8月初