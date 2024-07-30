台北吃到飽控衝一波！記憶中最熟悉的吃到飽「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」回來了，就在原址重新開幕，並且到8月底前推出試營價中午558元吃到飽，晚餐及假日全天698元吃到飽，服務費另計。並且讓吃到飽最期待的蒙古烤肉還是那一樣的手法、一樣的炒功，讓吃到飽控吃到那記憶中最熟悉的蒙古烤肉吃到飽。
圖片來源：Darren蘋果樹旅遊玩樂誌(以下同)
目前唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳在烤肉方面，提供六種肉品選擇，有熟知豬肉、牛肉、羊肉、雞肉之外，還有鹿肉及櫻桃鴨可以挑選，此外在配菜方面也是和之前大同小異，提供了青蔥、空心菜、高麗菜、豆芽菜、九層塔等，讓吃到飽控隨自己的喜歡進行搭配、再由專業的師傅進行料理。
此外，火鍋方面還是和之前一樣提供傳統式的木炭煙囪火鍋，也是採取吃到飽式。上桌就會有酸菜、高麗菜、空心菜、冬粉、凍豆腐，並且所有食材包含肉片也是吃到飽。最讓許多老饕們感動的就是那記憶中的酸菜和酸菜汁，還是那一樣的味道。
具了解，這一次原址重開的「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」目前是接受電話訂位，試營運之後是否會調整價格仍依官方為主。並且，「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」創始人老闆也親自坐鎮現場，讓這記憶中味道、成為許多六七年級吃到飽控心中最美味的料理。
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唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳
地址：台北市中山區松江路283號2樓
電話：02-2502-6762