7-ELEVEN酷洛米集點開箱！三麗鷗超萌角色「KUROMI酷洛米」結合酷帥、甜美的風格，不只是2024年三麗鷗肖像大賞第三名，更在全球都有超高人氣。這次7-ELEVEN特別推出「KUROMI魔幻派對」全店精品集點活動，超過40款周邊小物，酷洛米換上超帥黑色蕾絲洋裝造型、紫色蝴蝶結，鐵粉一定要搶先收藏。



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7-ELEVEN「KUROMI魔幻派對」自8/7起正式開始，推出超過40款酷洛米周邊小物，其中包含限量版「絨毛吊飾、30cm絨毛玩偶」酷洛米搭配蝴蝶結、蕾絲、荷葉邊等可愛元素，是又帥又可愛的日系「地雷風」。同樣圖案的還有少女系周邊「鑰匙圈掛飾、隨身鏡、零錢包卡夾」，實用居家週邊「涼感被、折疊傘、地墊、門簾」紫色系小物通通讓人尖叫。







特別的是，這次周邊還有讓人變身成酷洛米的「Kuromi造型髮箍」戴上一秒萌翻，還有超美「絨毛兩用鏈包」，打造最萌少女穿搭亮點。此外還有粉絲必買「酷洛米立體公仔拍拍燈」，柔軟材質、搭配溫暖橘紅燈光，還有矽膠材質「手持電風扇」更是細節感滿分，不管是少女、還是小朋友都可以入手。





7-ELEVEN全店「KUROMI魔幻派對」精品集點活動資訊

為了萌翻粉絲們的日常生活，這次集點活動更設計了廚房系列「鍋具、馬克杯」，以及3C周邊「手機殼、手機掛繩」以及首飾、安全帽、存錢筒的實用小物，通通呼應酷洛米的紫色、黑色系設計，同步在8/7起推出會員快閃購，鐵粉設好鬧鐘先搶。

活動日期：

快閃購：2024年8月7日(三)15:00起至2024年8月20日(二)24：00止。

集點送：2024年8月21日(三)15:00起至2024年10月1日(二) 24：00止。(若已於快閃購售完，將不再上小七集點卡活動)

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN全店「KUROMI魔幻派對」集點小物推薦

限量鑰匙圈掛飾（共三款）

快閃購：消費不限金額+199元換購1款、款式隨機出貨。

集點送：集滿6點+199元換購1款、款式隨機出貨。



限量絨毛吊飾（共兩款）

快閃購：消費不限金額+199元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+199元換購1款，可指定款式。



限量手持隨身鏡（共兩款）

快閃購：消費不限金額+199元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+199元換購1款，可指定款式。



限量零錢包卡夾（共兩款）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+299元換購1款，可指定款式。



限量Kuromi造型髮箍

快閃購：消費不限金額+199元換購1款。

集點送：集滿6點+199元換購1款。



​​​​​​​限量水晶球音樂盒

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。

集點送：集滿6點+499元換購1款。



​​​​​​​限量立體公仔拍拍燈

快閃購：消費不限金額+599元換購1款。

集點送：集滿6點+599元換購1款。



​​​​​​​限量Kuromi門簾（共兩款）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+299元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量軟式珪藻土地墊（共兩款）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+299元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量30cm絨毛玩偶（共兩款）

快閃購：消費不限金額+499元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+499元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量彎勾折疊傘（共兩款）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款，可指定款式。

集點送：集滿6點+299元換購1款，可指定款式。



​​​​​​​限量手持充電風扇

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。

集點送：集滿6點+499元換購1款。



​​​​​​​限量Kuromi柔纖涼感被

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

集點送：集滿6點+799元換購1款。



​​​​​​​限量造型和室椅

快閃購：消費不限金額+999元換購1款。

集點送：集滿6點+999元換購1款。



​​​​​​​限量絨毛兩用鏈包

快閃購：消費不限金額+499元換購1款。

集點送：集滿6點+499元換購1款。



​​​​​​​限量皮革後背包

快閃購：消費不限金額+899元換購1款。

集點送：集滿6點+899元換購1款。



​​​​​​​限量LANI's Kuromi支架防摔殼

快閃購：消費不限金額+649元換購1款。

集點送：集滿6點+649元換購1款。



​​​​​​​限量LANI's Kuromi MagSafe鏡面防摔殼

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

集點送：集滿6點+799元換購1款。



​​​​​​​限量LANI's Kuromi MagSafe磁吸黑色卡包

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。

集點送：集滿6點+799元換購1款。



​​​​​​​限量LANI's Kuromi手機掛片掛繩組

快閃購：消費不限金額+549元換購1款。

集點送：集滿6點+549元換購1款。



​​​​​​​限量Kuromi EVO精裝版安全帽（共兩款）

快閃購：消費不限金額+899元換購1款。



​​​​​​​限量WOKY X Kuromi雙飲杯780ml（共三款）

快閃購：消費不限金額+799元換購1款。



​​​​​​​STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型項鍊

快閃購：消費不限金額+1,279元換購1款。（市價1,580元）



​​​​​​​STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型手鍊

快閃購：消費不限金額+1,079元換購1款。（市價1,280元）



​​​​​​​STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型耳環

快閃購：消費不限金額+849元換購1款。（市價980元）



​​​​​​​STORY故事銀飾-限量Kuromi World系列造型頸鍊

快閃購：消費不限金額+749元換購1款。（市價880元）



​​​​​​​限量Kuromi雙耳鍋20cm

快閃購：消費不限金額+1,199元換購1款。



​​​​​​​限量Kuromi單柄鍋18cm

快閃購：消費不限金額+999元換購1款。



​​​​​​​限量陶瓷杯墊組（共兩款）

快閃購：消費不限金額+249元換購1款。



​​​​​​​限量陶瓷馬克杯（共兩款）

快閃購：消費不限金額+299元換購1款。



​​​​​​​限量造型愛心存錢筒（共兩款）

快閃購：消費不限金額+599元換購1款。



​​​​​​​限量保溫保冷袋（共兩款）

快閃購：消費不限金額購物袋款+399元換購1款、立體袋款+499元換購1款。