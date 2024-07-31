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香港機票第二張免費！國泰航空機票買一送一優惠碼，台北高雄飛香港「兩人同行第二人免費」。

2024-07-31 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：國泰航空 人氣：3,363
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編輯 張人尹

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香港機票買一送一！香港地緣近、航行時間短，是許多台灣人出國旅遊的熱門選擇，就算時間較短也能說走就走。這次國泰航空特別在官網推出快閃優惠代碼，8/29前買香港機票「兩人同行、第二人免費」，先揪好旅伴手刀搶優惠。

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香港 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

國泰航空即日起在官網推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費^」獨家優惠，自即日起到8/29前，下單結帳前輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，選擇兩位成人同行，可享「經濟客艙成人機票」第二張免費，限量16,000 筆訂位，售完為止。
國泰航空機票買一送一 優惠活動 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

其中，機票可選擇台北/高雄出發至香港，並在2025年3月31日(含)前出發，行程時間在2至7天內，只需要兩張機票在同筆訂單內、且行程相同，即可享有優惠。無論是想趁暑假的尾巴飛香港玩主題樂園，或是來場廟街夜市的道地港式美食之旅，約好旅伴一起衝。
香港9大打卡玩法 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
國泰航空 飛遇世界鉅賞 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

國泰航空 第二人票價免費優惠

活動期間：即日起至2024/08/29
活動方式：於國泰航空官網輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，享「經濟客艙成人機票」第二張免費。
行程限制：須在2025年3月31日(含)前由台北/高雄出發至香港，行程時間2至7天。
官網連結：https://walkr.tw/3qbJqZN9

詳細活動規範及供應情形，依 國泰航空 官方公告為準。

 

 

 

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