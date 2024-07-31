香港機票買一送一！香港地緣近、航行時間短，是許多台灣人出國旅遊的熱門選擇，就算時間較短也能說走就走。這次國泰航空特別在官網推出快閃優惠代碼，8/29前買香港機票「兩人同行、第二人免費」，先揪好旅伴手刀搶優惠。
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國泰航空即日起在官網推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費^」獨家優惠，自即日起到8/29前，下單結帳前輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，選擇兩位成人同行，可享「經濟客艙成人機票」第二張免費，限量16,000 筆訂位，售完為止。
其中，機票可選擇台北/高雄出發至香港，並在2025年3月31日(含)前出發，行程時間在2至7天內，只需要兩張機票在同筆訂單內、且行程相同，即可享有優惠。無論是想趁暑假的尾巴飛香港玩主題樂園，或是來場廟街夜市的道地港式美食之旅，約好旅伴一起衝。
國泰航空 第二人票價免費優惠
活動期間：即日起至2024/08/29
活動方式：於國泰航空官網輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，享「經濟客艙成人機票」第二張免費。
行程限制：須在2025年3月31日(含)前由台北/高雄出發至香港，行程時間2至7天。
官網連結：https://walkr.tw/3qbJqZN9
詳細活動規範及供應情形，依 國泰航空 官方公告為準。