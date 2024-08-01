帶你吃基隆人私藏早餐清單！基隆除了連外國人也會造訪的基隆廟口，巷弄還有許多在地人才知道的美食小吃，而在地古早味早餐就算清晨5、6點開始營業，也能看到排隊人潮，而且每間只賣到中午便收攤，外地人晚來根本吃不到，可以說是基隆人獨享的私藏美食。這次窩客島給你「5大必吃基隆早餐」，下次去基隆不妨早起來朝聖看看，跟基隆人搶早餐吃。







基隆人排隊搶吃的早餐首選

已經有60年的歷史的「周家蔥油餅」清晨4點半就開始營業，外酥內軟的蔥油餅主打先煎後烤，一份只要20元就能開吃，在地人都會點加蛋蔥油餅，配上一杯15元冰豆漿，當早餐剛剛好，只賣到中午想吃要早點去卡位；藏在巷弄裡的「東霖煎餃」，每顆13元的超大顆煎餃，酥脆外皮內包入滿滿的高麗菜內餡，點3顆就很有飽足感，兩者都是在地人絕對都吃過的早餐夯店。





▲圖片來源：上圖「雞蛋糕生活美學專題報告」、下圖「阿發的簡單幸福」於窩客島的文章分享。



基隆老饕必吃台式早餐

位在基隆火車站附近的「東家館」，不僅有加蛋蔥油餅、豆漿的經典吃法，還有在地老饕必吃乾麵、餛飩湯組合，軟嫩餛飩搭配清甜湯頭早上吃超順口；來基隆不能沒吃過基隆特有的「五層豬腸湯」，五層層疊豬腸比一搬豬腸更有彈性，可以加點10元半碗的鹹香滷肉飯搭著吃，從早上6點開到下午2點，中午才來也能直接當午餐吃起來。





▲圖片來源：上圖「小虎食夢網」、下圖「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島的文章分享。



東霖煎餃

基隆人早上都在排的30元餛飩湯！三角窗麵擔只有販賣乾麵、餛飩湯、湯麵3種主食，已經是超過60年的老字號，排隊人潮更是沒斷過，除了必點餛飩湯，乾麵也只要25元，銅板價就能讓你吃得超飽。營業到下午3點，如果不小心太晚來錯過其他店，還可以來這裡品嚐在地人都推的人氣美食。

地址：基隆市仁愛區愛三路49巷28號

電話：02-2423-6296



周家蔥油餅

地址：基隆市中正區信二路309號

電話：02-2425-9988



東家館

地址：基隆市中山區西定路76號

電話：02-2427-3869



基隆五層豬腸湯

地址：基隆市中山區中山二路47號

電話：02-2429-4106



三角窗麵擔

地址：基隆市仁愛區忠三路52號

電話：0921-911-246