讓旅宿變的更有趣、讓旅行變的更有價值，日本知名設計品牌minä perhonen攜手台南設計旅宿U.I.J Hotel & Hostel（友愛街旅館），推出全新跨界合作專案，將U.I.J友愛街旅館打造成沉浸式設計天堂。以「From Moment to Memory」為主題，從即日起至12/1，進行背包客房改裝計畫，並搭配風格策展與選品Pop-up活動，讓旅人享受360度的全新住宿體驗。







minä perhonen由日本當代設計師皆川明於1995年創立，品牌致力於創造不因時間流逝而過季的產品，專注於「特殊的日常服」設計。隨著品牌發展，minä perhonen逐步拓展至生活器物、家具製作及藝術創作等領域，並曾參與京都百年町家「京の温所」、瀨戶內海豐島「UTOMIA」、三重「HATAGO VISON」等知名室內設計項目。本次與U.I.J的合作，minä perhonen將設計重心放在背包客房，打造輕盈開放的全新隔簾景觀，預計於今年第三季度完工，成為旅人獨享的me time天地。





此次合作將U.I.J比擬為森林，從一樓迎賓大廳的「forest parade」窗貼開始，引領觀者進入一場「森林巡遊」。三樓專屬住客的公共空間，則以全篇幅落地窗貼設計為亮點，融合經典鈴鼓紋「tambourine」及自由飛翔的「chouchou」蝴蝶花紋，與露臺風光相互輝映，讓設計自然融入旅館空間，旅人在此可感受大自然的療癒力量。





minä perhonen特別安排了17幅代表性的「Fabric Board」（繃布畫）運送來台，展示各式布花設計，宛若相機觀景窗視野，集結成屬於U.I.J獨家的旅行風景。U.I.J也利用房間改裝打樣的剩餘布料，製作成繃布畫妝點館內空間，向旅人展示未來背包客房的專屬面料。





此外，U.I.J還規劃了minä perhonen系列選品Pop-up，包含了全台首發的夏季新款T恤、經典設計包袋、精緻刺繡手帕及襪履等質感織品，以及實用美觀的餐器與文房用品系列。延續展覽主題「From Moment to Memory」，U.I.J提供明信片寄送服務，旅客可現場購買minä perhonen明信片，寫下旅行回憶並投入指定抽屜，即可在希望配達的月份收件，將美好時刻驚喜傳遞給家人朋友。



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U.I.J Hotel & Hostel minä perhonen：From Moment to Memory

期間：即日起至2024/12/01(日)

地點：U.I.J Hotel & Hostel 友愛街旅館（台南市中西區友愛街115巷5號）

