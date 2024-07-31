日本的炭火漢堡排名店「漢堡排＿嘉」八月即將在台北大巨蛋開設第二家分店，為信義區的美食地圖增添新的亮點。漢堡排＿嘉以每日限量的炭火漢堡排聞名，每一份漢堡排都是現場手打，並以高達300度的炭火完美鎖住肉汁。這次新店還特別推出了炭火牛橫膈膜排，吸引大批粉絲前來品嚐。



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今年五月，「漢堡排＿嘉」在新北中和的Global Mall開設了台灣一號店，開幕以來每天都有長長的排隊人潮。店內每日限量供應的300份炭火漢堡排常常在短時間內售罄，粉絲一定要趁早先衝。這次二號店選址台北大巨蛋，挑戰信義區全新美食話題。







新店除了延續一號店的招牌菜「厚切牛舌排」，還推出了全新限量版「炭火牛橫膈膜排」。這道新菜選用牛最精華的橫膈膜部位，再搭配日本國產牛漢堡排，以高溫炭火烤製，使肉汁完美鎖住。入口時炭火香氣撲鼻，肉汁豐富，口感鮮嫩多汁，讓人每一口都能感受到不同層次的味道。





Hamburg Yoshi漢堡排_嘉大巨蛋店

「漢堡排＿嘉」還特別重視店內的陳設和氛圍，延續日本店鋪的風格，將台北101大樓和大巨蛋融入浮世繪，打造出獨特的視覺享受。不僅如此，店內的師傅都經過嚴格的訓練，精通各種肉品的烤製技術。每一位到店的粉絲都能享受到彷彿身處日本排隊名店的用餐體驗，成為美食與藝術的雙重饗宴。

營業時間：11:00至售完為止 (11:30開始帶位入場)

現場座席：30席次

入場方式：僅提供現場候位，不接受任何形式訂位

地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1004號櫃位



Hamburg Yoshi漢堡排_嘉大巨蛋店 開幕排隊規則：

1、漢堡排_嘉門口為統一排隊等候起始點

2、每位候位客人最多僅能等候兩個位子

3、超過三位以上不一定能夠安排坐在一起

4、當日排隊達上限300席次，將提前結束營業



詳細活動規範及供應情形，依 漢堡排_嘉 官方公告為準。