台灣運動健兒們正在巴黎奧運打拼努力中，萊爾富邀全民一起吃爆茶葉蛋，以實際行動力挺台灣健兒早日破蛋得牌。萊爾富將於7/31當天在Hi-Life VIP APP推出「週三會員日」，會員可以在當天於APP內的「優惠活動」中領取茶葉蛋原單顆售價13元，享2顆特惠18元的優惠券，限量2萬份，每名會員限領一次，領完為止。





萊爾富表示，國內蛋價近日持續上漲，7/22、7/29日分別調漲了3元，使得雞蛋批發價來到每台斤41元。根據農業部的說法，這次的蛋價調漲除了受凱米颱風影響導致蛋雞產量下降外，主要原因是先前政策鼓勵農民淘汰老母雞，加上近期中元普渡祭祀需求增加，進一步推高蛋價。



萊爾富便利商店為了體恤消費者的荷包，在國內蛋價連續兩週上漲的背景下，決定自即日起至8/20期間，維持茶葉蛋不調漲的策略。除了7/31兩顆18元之外，會員在8/6前至門市出示兌換條碼結帳，使用聯邦信用卡（排除簽帳金融卡交易）結帳，加碼還可享2顆茶葉蛋13元的優惠，相當於單顆只要6.5元的5折優惠，限量1,000名。





此外，萊爾富的「來送禮」平台也推出茶葉蛋10顆88元的優惠，換算下來單顆只需8.8元。不僅適合送禮、自用，也能與親友共享這項優惠。消費者在指定日期前走到哪裡都能跨店領取，並可將兌換條碼以便利的網址方式存取，方便贈送親友或分次兌換。同一期間，消費者在任一萊爾富門市購買茶葉蛋即享單顆9元的價格（原價13元），讓消費者在蛋價連漲的情況下，仍能享受「銅板價」茶葉蛋的幸福滋味。



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萊爾富爆吃茶葉蛋優惠活動

活動期間：即日起至8/20

優惠內容：7/31在Hi-Life VIP APP推出「週三會員日」優惠，會員可領取2顆特惠18元優惠券，限量2萬份。

加碼優惠：會員刷聯邦信用卡再享2顆13元，限量1,000名。

平台優惠：「來送禮」平台10顆88元優惠。

