不論是牛排控、肉肉控、吃到飽控，台北萬豪再次推出期間限定牛排吃到飽活動，這一次在台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge推出全新「美式火烤 豪吃之夜」牛排吃到飽，即日起至9/30限時登場。可享用到無限量供應的田納西威士忌風味牛排以及金黃酥脆的肯瓊薯格格、無限續點的軟性飲品，再加上香料脆培根與墨西哥風味烤玉米，吃到飽控一定要約吃一波。





台北萬豪酒店的Lobby Lounge自2021年首次推出「豪吃之夜」肋眼牛排吃到飽活動後，每次升級推出的新菜品都獲得了吃到飽控的熱烈好評。這一次全新「美式火烤 豪吃之夜」再次升級，選用了油脂均勻且口感豐富的美國牛肩肉。





主廚將牛肉以洋蔥碎、肯瓊粉、粗鹽和西式香料醃製一天，使其肉質更加軟嫩。然後在外層刷上特製的BBQ醬與秘製醬汁，經過高溫爐烤後使表皮酥脆，肉汁完美鎖住。最後再淋上美國田納西波本威士忌點火炙燒，香氣濃郁而軟嫩多汁，隨喜好沾上以牛肉原汁、田納西威士忌、黑胡椒和鮮奶油煮成的特製醬汁，讓美味更加升級。





台北萬豪表示，這一次的牛排吃到飽活動不僅僅是牛排的無限量供應，還有多款經典美式配菜。金黃酥脆的肯瓊薯格格和沁涼的軟性飲品可無限續點，此外還有香料脆培根和墨西哥風味烤玉米，完美搭配田納西威士忌風味牛排。每一口都充滿了濃郁的美式風味，讓牛排控、肉肉控、吃到飽控感受到美國南部的獨特魅力。



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台北萬豪「美式火烤 豪吃之夜」牛排吃到飽

活動期間：即日起至9月30日，每週一至週日晚間六時至九時供應，不論是平日還是假日，中秋節也適用且不需加價。

活動內容：田納西威士忌風味牛排吃到飽 / 每人1,450元+10%

主要菜品：田納西威士忌風味牛排無限量供應

配菜：肯瓊薯格格、軟性飲品無限續點、香料脆培根、墨西哥風味烤玉米

特殊條件：假日不加價、需提前一天訂位



台北萬豪酒店 Lobby Lounge

地址：台北市樂群二路199號

電話：02-2175-7955