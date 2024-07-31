請老爸喝咖啡買一送一！針對8/8父親節話題，統一集團特別由7-ELEVEN領軍13品牌，推出父親節優惠，包含7-ELEVEN指定咖啡買一送一、線上寄杯優惠組合，此外，集團更空運進口「石斛蘭」單支售價188元，在指定品牌消費滿額還能免費送，幫老爸準備小驚喜。



推薦閱讀：王品父親節吃好又拿好！王品一次7餐飲品牌推出8月豪華美食活動，抽獎好禮、主菜升級，還是那個熟悉的王品。







7-ELEVEN針對父親節優惠話題，在8/6-8/8期間推出「CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵、大杯卡布奇諾」同品項買一送一優惠，此外還有線上OPENPOINT行動隨時取推出「Love Dad」888元優惠組合，888元可以買到特大杯美式27杯、特大杯拿鐵19杯，或是黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選22杯，每組最高現省732元。







除了咖啡優惠，同集團的甜點優惠也超省，Mister Donut推出甜甜圈6入188元、10入288元。COLD STONE則有大杯冰淇淋買一送一，而烘焙品牌Semeur聖娜祭出父親節蛋糕88折、VIP父親節蛋糕85折，速食方面也有「21世紀」父親節甜蜜餐8折優惠，吃貨通通要先衝。





Love Dad父親節優惠活動整理

7-ELEVEN門市咖啡優惠

為了跟老爸耍浪漫，統一集團特別推出「空運進口石斛蘭」在各品牌限量供應，其中在7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨、Mister Donut等品牌販售，每支售價188元。其中在康是美、統一時代百貨台北店、夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店、BEING sport、BEING spa、聖德科斯，也有消費滿額就送「石斛蘭」活動，誰說告白老爸不能耍點浪漫。

活動期間：8/6-8/8

活動內容：CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、濃萃拿鐵(冰/熱)、大杯卡布奇諾(冰/熱)，同品項買一送一。

線上 OPENPOINT行動隨時取 咖啡優惠

活動期間：8/2-8/8

活動內容：

CITY CAFE特大杯美式27杯888元

CITY CAFE特大杯拿鐵19杯888元

CITY TEA經典純奶茶 任27杯888元

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶 任22杯888元

CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯馥芮白 任11杯888元

CITY系列風味指定飲品 (好時經典可可(冰/熱)/冰贅沢八女抹茶/冰焙烤榛果)任18杯888元



統一企業集團Love Dad「空運進口石斛蘭」活動資訊

販售方式：

1、指定品牌門市現場販售，單支售價188元。

2、指定品牌消費滿額免費贈送。



詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。