這裡根本是動物園！宜蘭「綠舞飯店」不只是間飯店，還能宜蘭一日遊到「綠舞日式主題園區」走走。這邊入園300元起，就可以餵食水豚、梅花鹿與羊駝，還可以摸兔子、看狐獴，更聯手近期超夯的「笑笑羊咖啡廳 黑RURU CAFE」、「貓咪咖啡廳 擼ららSweets」兩大動物咖啡廳，還有不少手作課程，讓大家可以加價體驗，來這邊玩一圈實在過癮。







宜蘭「綠舞飯店」座落於宜蘭五結，交界蘭陽平原，為全台唯一日式庭園主題飯店。來這邊無論一日遊行程，或是兩天一夜的住宿行程都很可以。重點要筆記的就是這「綠舞日式主題園區」，住客可以免費逛，一日遊入園成人300元起，買門票再送100元消費抵用券，這邊還處處有冷氣可以避暑，夏天來這邊就對了。







園區內除了可以餵食水豚、梅花鹿與羊駝，還可以摸兔子、看狐獴與可爾鴨，多種動物互動體驗讓你選擇。來到這邊只要在社群上拍照打卡，即可於「島兒鹿鹿」、「水豚區」二擇一，兌換牧草來餵食；或是大家也可至遊客中心購買，牧草一把50元，來跟動物們玩個盡興。



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宜蘭綠舞國際觀光飯店、綠舞日式主題園區

不同於其他農場，現場也有不少額外活動可以加購，包含「手作體驗課程」、「日本浴衣體驗」等，宜蘭「綠舞飯店」這邊最新推出「療癒手作植栽」，來這邊可以選擇香草盆栽、苔球植栽、生態瓶等，做完還能帶回家呢。就算肚子餓了，也能到「日光璽舞 壽喜燒/割烹」享用無菜單料理和壽喜燒鍋物。無論是看著壽喜燒鍋在眼前滾燙煮沸，搭配生魚片與豐富菜盤的個人套餐，還是品嚐將宜蘭在地特色糕渣、新鮮魚貨揉合主廚法餐經驗的日式割烹，都是能讓人大快朵頤。接著，園區外頭兩大動物咖啡廳也要筆記！分別是「笑笑羊咖啡廳 黑RURU CAFE」與「貓咪咖啡廳 擼ららSweets」，建議來店前先網路訂位，無論一日遊或住宿都能選擇套票，這樣算下來價錢更加優惠。先從「黑RURU CAFE」說起，這邊提供多款輕食與飲品、甜點，店內有多隻黑面笑笑羊、熊貓羊，也可以購買牧草來個餵食體驗。而後則是「貓咪咖啡廳 擼ららSweets」，店內以甜點、咖啡飲品居多，來這邊可以享受一次被8隻貓咪包圍的感覺，每個時段還都會有餵食時間，把各個角落的貓咪聚集在座位區中間，讓人直呼超可愛。大家來這邊也能加購逗貓棒、零食來跟貓咪互動，相當療癒。最後，如果大家想要來個兩天一夜行程，也推薦選擇「潤 極景套房」，位在8樓的房間可以直接到陽台看整面海景，天氣好的時候也能看到龜山島。住客來這裡不僅可以免費到「綠舞日式主題園區」走走，還可以額外使用「戶外泳池」、「風呂浴場」等設施。今年夏天，來宜蘭「綠舞飯店」體驗全新風貌，不僅能享受舒適的住宿環境，還能在「綠舞日式主題園區」與各種可愛動物親密互動，或是到人氣動物咖啡廳放鬆心情。無論是一日遊還是兩天一夜行程，這裡都是夏日避暑的最佳選擇。

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

營業時間：各園區依照官網公告為主