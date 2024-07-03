7間「台北動物咖啡廳」週末下雨就來這！台北擁有多家獨特的動物咖啡廳，從狐獴到爬蟲動物，甚至還有大嘴鳥和迷你馬，無論喜歡哪一種動物，都能找到心儀的去處。這邊不只有「75度獴」來個狐獴抱抱體驗，還有「肉球森林」同時擁有狐獴和大嘴鳥的餵食樂趣；又或是低消150元就能和蛇一起玩耍的「爬屋」、兔子愛好者的天堂「兔Dreams」等，無論是貓奴、兔奴還是對爬蟲動物情有獨鍾，這些動物咖啡廳都是週末的最佳選擇。





狐獴咖啡廳「75度獴」

週末一定要預約的動物咖啡廳！台北狐獴咖啡廳「75度獴」於小巨蛋、敦南皆有分店，來這邊不僅能看到紅蹦亂跳的狐獴們，甚至還能直接抱住狐獴，讓他們在懷裡睡覺。不過不要以為是動物咖啡廳，就小看菜單，這邊的餐點可是相當美味，一點都不輸外面的咖啡廳。



全文介紹：來吸狐獴！台北狐獴咖啡廳「75度獴」預約方式、菜單一次看，新開幕敦南店空間更大。





大嘴鳥、狐獴咖啡廳「肉球森林」

不只是貓咪咖啡廳！台北動物咖啡廳「肉球森林」這邊不只有大量貓咪，來店還能享有大嘴鳥、狐獴餵食體驗，一間咖啡廳可以和三種不同的動物互動，根本超級可愛，現在趕緊揪團假日預約一波，一起擼貓擼狐獴去吧。



全文介紹：不只是貓咪咖啡廳！大嘴鳥、狐獴餵食體驗超療癒，動物咖啡廳「肉球森林」假日趕緊預約一波。





爬蟲咖啡廳「爬屋」

新北新店爬蟲咖啡廳「爬屋」低消150就能跟蛇玩！喜歡爬蟲動物的朋友千萬別錯過這邊，店裡不只有店長泰加巨蜥，會在店裡爬來爬去跟客人互動，還有守宮、球蟒等多種小型爬蟲動物，可以直接拿取上手近距離互動，假日不要只到貓咪咖啡廳約會，現在就來點不一樣的體驗吧。



全文介紹：​​​​​​​低消150就能跟蛇玩！店長巨蜥整間店趴趴走，爬蟲咖啡廳「爬屋」豹紋守宮、球蟒都超可愛。





迷你馬餐廳「牛仔莊園」

來白沙灣要筆記！新北迷你馬餐廳「牛仔莊園」親子遊玩、情侶約會景點不能錯過。來這邊不僅能讓大家飽餐一頓，還有超可愛的迷你馬可以和大家互動。全餐廳共計超過千坪空間超Chill，除了白天可以感受充滿異國風景，晚點來看夕陽、夜景，也絕對是超浪漫的選擇。



全文介紹：來白沙灣要筆記！新北迷你馬餐廳「牛仔莊園」情侶約會、親子遊玩都適合，超過千坪草皮看夕陽超Chill。





台北中途貓咪咖啡廳「朵朵嚐嚐」

喜歡哪隻領養帶回去！台北中途貓咪咖啡廳「朵朵嚐嚐」在這裡不只能餵貓咪、跟貓咪一起玩，還可以真的把看對眼的貓咪收編回家，會不會太幸福了呢？老闆為了提倡「以領養代替購買」，特別開了間咖啡廳，靠著營收自給自足救助流浪貓，至今已經成功配對了300多隻貓咪收養，貓奴們一定要來用行動支援。



全文介紹：喜歡哪隻領養回去！親手餵貓超療癒，中途貓咪咖啡廳「朵朵嚐嚐」來店就能幫助浪浪。



台北兔子餐廳「兔Dreams」

台北兔子餐廳「兔Dreams」愛兔子的朋友不能錯過！最近動物餐廳越開越多，不僅多家貓咪咖啡廳如雨後春筍登場，現在更要介紹大家台北兔子餐廳「兔Dreams」，來這平日低消只要100元，不只可以摸兔子，還可以餵食互動，不限大人小孩皆可以參與，趕緊預約來和兔兔一起吃飯吧。



全文介紹：貓咪咖啡廳不稀奇！低消100就能摸兔兔，台北兔子餐廳「兔Dreams」垂耳兔超欠摸、餵兔子好療癒。

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中山站貓咪咖啡廳「紅玥緬因貓藝廊」

中山站貓咪咖啡廳推薦！喜歡緬因貓的朋友絕對要來「紅玥緬因貓藝廊」體驗看看，這邊的大貓咪每個都是E人，店家還特別開放給大家貓零食互動，只要手拿著肉泥，估計馬上被包圍。同時，店員也有透露，如果想要感受到貓咪滿滿的熱情，這時段訂位就對了。



全文介紹：這時段訂位貓咪最嗨！中山站貓咪咖啡廳「紅玥緬因貓藝廊」大貓咪都是E人，手拿肉泥馬上被包圍。

