萬波、OSAMU GOODS可愛聯名！致力於將台灣古早味飲品發揚光大的萬波島嶼紅茶，這次跨界和日本國寶級可愛始祖「OSAMU GOODS」聯名，不僅飲料紙杯和封膜都變成可可愛愛的經典圖騰之外，還推出多款限量聯名周邊，今年夏天就由萬波、OSAMU GOODS陪你一起耍可愛。







帶有濃厚美式復古風格的OSAMU GOODS，以簡單線條和鮮豔色彩引爆日本可愛風潮，這次和萬波聯名於8/1起正式開跑，店內所有紙杯都換上OSAMU GOODS插畫，四款經典角色設計，杯身上還特意設計留言處，任人隨意填寫，送一杯飲料給曖昧對象，跟他一起喝杯期間限定可愛飲料。







除了紙杯之外，只要購買任一款飲品，即可加價購一款周邊商品，印有OSAMU GOODS標誌性的小狗插畫的「夏日防水袋」，使用高質感防水材質製作。飲料控必備的「傘繩飲料提」則是選用耐用的尼龍織帶和結實的傘繩設計，各種不同大小的瓶身都能適用。而繩扣式公文袋、筆記本和標籤貼一次擁有的「文具組」，經典插畫元素充滿童真與夢幻，讓人重溫無憂無慮的童年時光。





萬波、OSAMU GOODS聯名

活動開始：2024/8/1

加價購辦法：在萬波全台門市中，購買任一飲品即可加購一款周邊商品，買二杯可加購二款，以此類推。



萬波、OSAMU GOODS聯名周邊

1、夏日防水袋 加購價219 元

2、OSAMU GOODS 文具組 加購價279元

3、傘繩飲料提帶 加購價169元

注意事項：每間門市每款限量 10 組，售完為止。



萬波、OSAMU GOODS聯名優惠

活動時間：2024/8/3、8/4

活動內容：台中中清店和台中豐原店購買指定飲品並上傳合照至Instagram，標記萬波島嶼紅茶和OSAMU GOODS，即可獲得OSAMU GOODS扇子一支，每間店限量100支，送完為止。

