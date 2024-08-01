善導寺站新飯店開幕！文青質感系旅宿OOD by CHECK inn雀客旅館台北杭州店，在7月起正式開幕，插旗在台北市最有氣質的地點、打造最文青的住宿選擇。這次雀客旅館不只帶來全新飯店，同時還有新餐廳Rodeo同步開幕，窩客島帶你一次亮點開箱，住起來、吃起來。



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2024年7月全新開幕的OOD by CHECK inn雀客旅館台北杭州店，是雀客國際酒店集團旗下第一間「綠建築酒店」，不只建材、房內設施呼應環保，同時也特別增加巧思亮點，在飯店內使用綠茶、雪松、橡木等香氛，與周遭地標「樟樹海」互相呼應，在房間內還能欣賞到大片綠意景緻，讓人超放鬆。







雀客旅館台北杭州店總共有73間客房，其中包含4種房型選擇，入門款「標準房型、高級房型」，都至少有2面窗戶打造良好採光。在高樓層還有視野良好、附有浴缸的「豪華房型」，也適合親侶、親子客群。此外，還有僅一間的「OOD行政套房」，帶有客廳與衣帽間，房間三面採光，可以遠眺台北101以及杭州南路樟樹海，更享受悠閒放鬆時分。





OOD by CHECK inn

特別的是，在客房內也有許多OOD精心設計的小巧思，每間客房使用象徵喜氣的米香，打造復古台味的溫暖風格，同時還有綠色環球認證的洗沐品牌Verde、分類垃圾桶、不提供億次性備品與瓶裝水，響應環保。此外在高階豪華與行政房型，更配備Dyson吹風機、沐浴鹽等貼心小物。在新飯店OOD by CHECK inn的一樓，也設有新開幕餐廳「Rodeo」餐酒館，是雀客集團第一間主打創意炙燒料理的餐廳，主推招牌「焰燒牛小排、醬烤美式肋排」肉肉控超滿足，同時還有生蠔、烤雞翅、松露薯條等多變料理選擇，還有無麩質「巧克力無花果布朗尼」70%大人氣可可風味，住宿之餘也能豪邁大吃一波。

地址：台北市中正區杭州南路一段12號

官網：https://www.ood-hotel.com/



RODEO 餐酒館

地址：台北市中正區杭州南路一段12號 (OOD by CHECK inn)

電話：02-23933608

