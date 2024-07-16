善導寺排隊美食帶你吃！捷運善導寺站附近不僅有成功高中、台北商業大學等學校，更是立法院、行政院等機關設立的地方，周邊巷弄裡也藏了許多美食、小吃攤，窩客島這次就帶你吃7間「捷運善導寺站美食」，超人氣豆漿燒餅、立法院三寶，學生、委員們平日都在排的美食夯店快跟上。





提到善導寺美食一定不能不說到「阜杭豆漿」，除了香甜豆漿、燒餅油條外，還有老麵製成的招牌厚燒餅，不論是夾蛋、夾油條都很涮嘴，每天早上都大排長龍，是早起也要吃到的必吃排隊美食；被稱為「立法院三寶」的麵線、雞排、水煎包3間小吃攤，一開賣就能看到誇張的排隊隊伍，常常不到幾個小時便賣光，目前麵線攤已經結束營業，剩下的雞排、水煎包不能也錯過；更有最低45元就能開吃的「何家大碗公涼麵」，自製醬汁涼麵尬味噌湯，夏天整套吃超過癮。





善導寺站夏天必吃涼麵

部落客 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 造訪 何家大碗公涼麵 說：

大碗公的涼麵才55元，麵條很Ｑ又有咬勁，每一口都有麻醬香，真的好吃！綜合湯的配料超豐富，味噌底湯配合蛋、貢丸、海帶…等，吃完很有飽足感<全文介紹>



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#何家大碗公涼麵

地址：台北市中正區青島東路21之9號

電話： 02-2321-8827







善導寺站立委都在排的排骨店飯

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 青島排骨 說：

大多數的人都會點炸排骨便當，另外還有滷排骨、炸雞腿便當，最特別的是還有獅子頭便當，價格算是蠻合理的。湯品自取，還有菜脯辣椒一定要加，很夠味，配飯很涮嘴。<全文介紹>



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#青島排骨

地址：台北市中正區青島東路3-3號

電話：02-2357-7649







外地人早起也要吃善導寺站早餐

部落客 小佳 造訪 阜杭豆漿 說：

薄餅吃起來是比較脆一點的口感，裡面的油條超大一根，酥脆程度剛剛好，不會太軟也不會過硬。油條吃起來略帶一點Q勁…<全文介紹>



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#阜杭豆漿

地址：台北市中正區忠孝東路一段108號2樓

電話：02-2392-2175







立法院三寶必吃雞排

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 一志雞排 說：

雞排的口感非常酥脆，調味醃料都不會太重，就是一種食材跟油都很新鮮的味道，而且吃起來很夭壽的不會覺得油膩，裹上的麵衣裡面帶點紅色甜甜的味道，應該是加了紅糟調味，看起來小小塊但是咬起來肉真的蠻多的<全文介紹>



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#一志雞排

地址：台北市中正區濟南路一段13巷

電話：0918-882-453







立委搶著排的立法院生煎包

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 立法院生煎包 說：

生煎包的外皮是酥酥恰恰的口感，外皮偏薄，內餡是高麗菜，吃起來清脆又甜，小小顆的吃不太過癮，不夠塞牙縫，太好吃又再買了兩顆！<全文介紹>



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#立法院生煎包

地址：台北市中正區濟南路一段13巷

電話：0932-181-635







善導寺站巷弄人氣排骨麵

部落客 李大人吃遊記 造訪 佳味排骨麵 說：

「佳味排骨麵」是我個人非常熱愛的店家，它的排骨可以說是台北數一數二的美味，麵條也相當的Q彈，尤其再加上一匙生辣椒下去，整個火力全開。<全文介紹>



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#佳味排骨麵

地址：台北市中正區林森南路59-2號

電話：02-2341-0855







善導寺站開店秒客滿老麵店

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 93蕃茄牛肉麵 說：

晚上才有的木須炒麵，木須就是指蛋絲的部分，口味非常鹹甜很重口味，木須炒餅吃得到抓餅的口感，我第一次吃到炒餅是八德路村子口，這家味道也不遜色<全文介紹>



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#93蕃茄牛肉麵

地址：台北市中正區濟南路二段3之8號

電話：02-2327-8338



