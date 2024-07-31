可愛系啤酒再加1！啤酒肚釀製與LINE FRIENDS聯手推出了一款特別的啤酒「草莓雪花冰啤酒」，融合了草莓的香甜和清新的啤酒麥香，給人一種前所未有的夏日啤酒享受。瓶身設計也十分可愛，有著熊大抱著雪花冰和莎莉享受啤酒的畫面，讓人看了就忍不住想要來一口。
全新可愛系「草莓雪花冰啤酒」的設計不僅可愛，在啤酒的酒精濃度上只有2.5%。並且，蘇打啤酒中的拉格麥香中和了啤酒的微苦韻味，再加上草莓的酸甜和微氣泡的輕盈酒感，讓人每一口都充滿驚喜。想來一口清涼啤酒、又不想要太負擔的女孩們，可以有更多的選擇。
全新可愛系啤酒「草莓雪花冰啤酒」是啤酒肚釀製與LINE FRIENDS合作推出的「大人冰菓室」系列酒款中的一員。並且，這一次的全新「草莓雪花冰啤酒」還加入了全台7-11門市快閃購與集點加價購活動。除了7-11門市，家樂福、Mia C’bon超市以及福隆海水浴場也將陸續上架「草莓雪花冰啤酒」。
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啤酒肚釀製 草莓雪花冰 蘇打啤酒500ml四入組
上市時間：2024年7月31日 開放限量預購
7-11門市快閃購：新台幣＄399元 ( 7/31-8/20 )
7-11集點加價購：小七集點卡6點+$399元 ( 8/21-10/1 )