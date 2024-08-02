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漢來島語吃到飽開到台中！6.6萬坪「台中漢神州際」500間品牌插旗，最強吃到飽「島語」也來了。

2024-08-02 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：台中漢神州際購物廣場 人氣：5,196
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台中人等不及了，南霸天漢神百貨北上到台中開「漢神洲際購物廣場」！於近日正式上樑，預計將引進約500個人氣品牌，台中「漢神洲際購物廣場」整體空間包含立體停車場規模達6.6萬坪，為北台中打造第一座大型購物商場，其地點位於台中洲際棒球場旁，為北屯區帶來全新的購物體驗。
台中漢神州際購物廣場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

台中「漢神洲際購物廣場」預計2025年第四季開幕，看好中台灣消費能力，包含立體停車場總面積約6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層，引進近500家國內外品牌，提供奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域等多元化服務。
台中漢神州際購物廣場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

廣場設計概念為珠寶盒，採用綠建築玻璃帷幕引入自然光源，陽光映照時如同璀璨珠寶盒般耀眼，無論是下雨天、艷陽日都能到漢神洲際購物廣場逛街。並設置大型立體停車場，2,500個汽車停車位及4,000個機車停車位，解決假日停車難問題，提供舒適優質購物空間。
台中漢神州際購物廣場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
台中漢神州際購物廣場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

而大家最期待的美食餐廳部分，漢神洲際購物廣場也串連相關企業「漢來美食集團」，預計將旗下漢來海港升級版「島語自助餐廳」，二號店選在台中插旗，消息一出讓台中吃到飽控紛紛敲碗快開幕。另外，近期爆紅的「溜溜酸菜魚」也將進駐，為大家帶來多元的用餐選擇。

推薦閱讀：台中新地標！全台最大百貨「高鐵娛樂購物城」超過18萬坪、24小時不夜城，11大亮點逛到腿軟。
漢來島語自助吃到飽 台中漢神州際購物廣場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
溜溜酸菜魚 台中漢神州際購物廣場/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。





台中漢神洲際
開幕時間：預計2025年Q4營運
特色：
1、引進近500家國內外品牌
2、含立體停車場共約6.6萬坪
3、規劃地下4層、地上7層
4、2,500個汽車停車位及4,000個機車停車位
5、奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域等
6、漢來美食預計將進駐島語自助餐廳及溜溜酸菜魚等四家餐飲品牌。
7、北台中區域首座大型購物商場

 

 

 

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