北投溫泉博物館為重現百年前夏季納涼盛會的歷史氛圍，於即日起至8月4日盛大舉辦「2024北投納涼祭」，邀請大家來到北投，體驗今年夏天必訪的納涼盛會。「北投納涼祭」融合在地風情與創意，推出多種限定體驗，旨在驅散暑氣，迎接夏日涼意。週末期間，活動現場還會加碼延長開館時間，提供更多納涼活動的機會。







「北投納涼祭」的特色之一是在地文化的祭典遊戲，溫泉博物館特別推出「北投納涼劵」，憑券可體驗9種以北投文化設計的遊戲，包括每年備受好評的「限時專送」和「北投彈珠檯」等。此外，今年還新增了「北投投扇興」和「百年溫泉大冒險」兩款遊戲，讓參與者在遊戲中探索北投的歷史故事。只要成功完成遊戲闖關，即可集點免費兌換各式文創好禮，增添活動的趣味性與互動性。







另一項特色活動是消暑的北投小旅行，溫泉博物館與北投文物館及溫泉業者合作，推出「瘋週五湯樂園小旅行」和「來呷冰納涼走讀」兩個行程。參與者可以體驗刺激的「納涼打西瓜」遊戲，然後參觀北投文物館的特展，並在北投春天酒店享受親子露天風呂。第二個行程則是穿越北投公園的地景廊道，最後在嘉賓閣溫泉會館品嚐特調冰品，感受消暑的樂趣。





2024北投納涼祭

活動時間：即日起至8月4日

活動地點：活動地點：北投溫泉博物館（台北市北投區中山路２號）

詳細活動：https://walkr.tw/nlxTUZVT