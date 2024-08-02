父親節將至，台北六福萬怡酒店特別準備了一系列活動與賓客一同慶祝這個特別的節日。人氣吃到飽敘日Buffet於8月的平日午餐餐期推出「與父同行」餐飲優惠，與爸爸一起用餐即可享第二位餐費888元，相當於餐費8折。





此外，喜愛中式宴席料理的家庭則可以參考粵亮餐廳的「爸爸FUN輕鬆」活動，凡於8/1至8/8與爸爸一同用餐，消費滿5000元即可獲贈「Being SPA 500元商品抵用券」乙張，消費滿10000元即贈「Being SPA 1000元課程抵用券」乙張。這些抵用券可在全台Being SPA門市使用，為父親節的慶祝增添更多樂趣與享受。





同時，The Lounge大廳酒吧特別於8/8父親節當晚與亞洲最大規模葡萄酒商ENOTECA聯手舉辦「夏日醺饗」義大利餐酒饗宴，邀請愛品酩的爸爸與賓客品飲6款市價萬元以上的頂級酒款，套餐開瓶總價值超過15000元。這場盛宴將帶來義大利普羅賽克氣泡酒中的最高等級「義大利 比索酒莊 傑歐有機氣泡酒」、亞洲櫻花限定版的「義大利 莎拉蔻酒莊 阿斯第蜜思嘉 微甜白葡萄酒」等珍稀酒款，讓賓客享受頂級葡萄酒的奢華滋味。



餐酒饗宴的菜單同樣精彩，提供雙主菜，包括風味迷人的「牛肝菌菇松露燉飯」與「紅酒燉牛頰佐絲絨洋芋時蔬」。其中燉牛頰以義大利犀牛酒莊 巴羅洛嘉蕾蒂園紅酒慢火燉煮，口感入口即化，肉質富有彈性與膠質，且富含膠原蛋白，Barolo成熟單寧令肉質變得軟嫩，讓整體雙方美味倍增，是無肉不歡的賓客不能錯過的美味佳餚。



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台北六福萬怡敘日Buffet父親優惠

活動時間：8月平日午餐餐期

活動內容：「與父同行」餐飲優惠，第二位餐費888元

菜單特色：「漁獲豐收祭」海鮮料理，包括鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、生食干貝、燒烤牡蠣等



台北六福萬怡粵亮餐廳父親優惠

活動時間：8月1日至8日

活動內容：「爸爸FUN輕鬆」用餐滿5000元贈Being SPA 500元商品抵用券，滿10000元贈Being SPA 1000元課程抵用券



台北六福萬怡The Lounge大廳酒吧

活動時間：8月8日父親節當晚

活動內容：「夏日醺饗」義大利餐酒饗宴

菜單特色：6款市價萬元以上頂級酒款，雙主菜包括牛肝菌菇松露燉飯與紅酒燉牛頰

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號

敘日 全日餐廳 電話：02-6615-6526

粵亮廣式料理 電話：02-6615-6528

The Lounge大廳酒吧 電話：02-6615-6527

餐酒會活動時間：2024/8/8 (週四) 18:30-21:00

