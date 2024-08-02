台北寒舍艾美酒店迎接父親節，推出一系列餐飲與住房優惠活動，為爸爸獻上難忘的禮遇。活動包含DRIP & DOUGH選品店特製的「紳士品茗」父親節蛋糕、探索廚房的「最愛父親月」88折晚餐優惠以及「艾美狂饗」住房專案。這些活動旨在為爸爸們帶來獨特且豐富的體驗，讓全家人共同度過一個難忘的父親節。







首推DRIP & DOUGH的父親節限定蛋糕，即日起至8月11日推出以台灣烏龍茶製作的「紳士品茗」父親節蛋糕，由寒舍集團甜點主廚鄭吉賢精心設計，採用台灣在地的烏龍茶製作，充滿濃郁茶香。蛋糕體由杏仁蛋糕、四季春茶與法芙娜吉瓦娜牛奶巧克力慕斯組成，口感絲滑，並加入榛果巧克力脆片與花生焦糖奶油醬增添層次。蛋糕外型設計成綠色分層，搭配大大的「茶」字，格外吸睛。8/9前預購並出示寒舍生活APP會員，可享9折優惠。





此外，超人氣吃到飽探索廚房在8/1至8/11推出「最愛父親月」活動，四人以內同行並邀請父親一起用餐，晚間餐期可享88折優惠。餐廳精選多款佳餚，包括土耳其辛香烤羊肉、松葉蟹腳、巴西肉桂糖烤鳳梨、火炙嫩烤沙朗牛、現煎安格斯牛排等。平日提供現煎小卷和大蝦，假日更升級為現煎鮮嫩干貝，還有主廚現煮的鮑魚鮮蝦響米湯泡飯與寒舍牛肉麵。日式料理區提供多款新鮮生魚片與握壽司，甜點區則有手工精緻蛋糕。餐廳還設有自動生啤機，讓爸爸們無限暢飲，享受冰涼爽口的啤酒。



推薦閱讀：台北六福萬怡敘日Buffet漁獲豐收祭吃到飽第二位888元，父親節吃飯去處再加1。





還有寒舍艾美酒店於8/1至9/30推出「艾美狂饗」住房專案，入住豪華客房每房每晚9,999元起+15.5%，專案包含隔日探索廚房豐盛早餐，並獲贈「寒舍食譜餐券」乙張，可兌換招牌美饌「脆皮先知鴨」乙份。這道菜嚴選宜蘭小北鴨，經過精心烹調，外皮香酥油脆，內裡鮮嫩多汁。



此外，客人還可任選三款360元以下的港式點心，如和牛潤腸粉、寒舍蝦餃皇或日本北海道干貝燒賣。專案還附贈「餐飲抵用券500元」乙張，可使用於探索廚房、北緯二十五與寒舍食譜。優惠券效期至11/30，賓客可靈活彈性使用。該住房專案適用於萬豪旅享家積分累計與住宿次數，限量銷售，需事先預訂。











台北寒舍艾美酒店DRIP & DOUGH「紳士品茗」父親節蛋糕

銷售期間：即日起至8月11日

價格：六吋1,488元

優惠：8月9日前預購並出示寒舍生活APP會員享9折

特色：以台灣烏龍茶製作，搭配四季春茶與法芙娜吉瓦娜牛奶巧克力慕斯，蛋糕外型設計吸睛



台北寒舍艾美酒店探索廚房「最愛父親月」88折晚餐優惠

活動期間：8月1日至8月11日

優惠：四人以內同行並邀請父親用餐，晚間餐期享88折

菜單特色：土耳其辛香烤羊肉、松葉蟹腳、火炙嫩烤沙朗牛、現煎安格斯牛排、鮑魚鮮蝦響米湯泡飯等，另有自動生啤機無限暢飲



台北寒舍艾美酒店「艾美狂饗」住房專案

活動期間：8月1日至9月30日

價格：入住豪華客房每房每晚9,999元起+15.5%

優惠內容：含隔日探索廚房豐盛早餐、寒舍食譜餐券可兌換「脆皮先知鴨」、三款360元以下港式點心及500元餐飲抵用券

備註：適用於萬豪旅享家積分累計與住宿次數，限量銷售需預訂