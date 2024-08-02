八月就是充滿愛、祝福的月份，不僅有父親節，也有浪漫的七夕情人節。這段時間，大家紛紛尋找特別的方式來表達對親人和愛人的愛意。台北晶華酒店精心策劃，於8/3至8/11在二樓ROBIN'S牛排館推出了一系列名為「愛你入骨」的牛排套餐，在這個特殊的節日裡、享受來自美國和澳洲的頂級帶骨牛排美味，度過難忘的佳節時光。



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ROBIN'S牛排館以其豐富的帶骨牛排選項聞名台北市，此次的「愛你入骨」牛排套餐更是將這一特色發揮到極致。套餐中包括多款風格各異的帶骨牛排選項，如戰斧、肋眼以及牛小排等，滿足不同食客的需求。其中，雙人套餐價格7,880元起、四人分享餐售價19,280元，每份套餐都包含洋蔥、蘑菇或龍蝦湯三選一湯品、精緻時蔬沙拉、甜點吧，以及ALJOMAR黑標西班牙伊比利火腿佐季節水果開胃前菜。隨餐再贈每人一杯DBR Legende Bordeaux Red, France紅酒，為餐點增添風味。



其中最受主廚推薦的是「紐西蘭犢牛帶骨牛排」。這款牛排來自天然放牧、純草飼養36個月的小牛，以直火炭烤和法國傳統吉列羊排的烹調手法製作，骨邊肉的焦香與小牛肉質的軟嫩相得益彰，風味極其細緻。此外，ROBIN'S獨賣的「美國和牛加長型帶骨牛小排」也深受饕客喜愛。這款牛小排長30公分、重36盎司，主廚以獨特的刀法順著肋骨方向直切，經高溫直火反覆靜置及炭烤後，口感豐腴，骨邊肉的焦香與牛小排的軟嫩讓人回味無窮。





此外，還有視覺效果滿分的「澳洲穀飼200天戰斧牛排」是ROBIN'S牛排館的招牌菜。這款牛排採用美式炭烤手法，分切部位是牛的第七到十三根肋骨之間，集結了沙朗的嚼勁、老饕的軟嫩與骨邊肉的酥脆焦香。饕客可以一次享受三種不同肉品的口感，真是絕佳的味覺享受。



另一款經典的「35盎司美國頂級帶骨肋眼牛排」同樣以高溫直火碳烤製作。牛排在上桌前需經過美國紐奧良肯瓊粉和法國鹽之花的醃漬，並在高溫烤箱內反覆烘烤與靜置，最終呈現香酥、軟嫩、Q彈的多層次口感。



而四人分享餐中的60盎司美國和牛戰斧牛排更是豪邁。這款牛排採用美式炭烤手法，厚約5公分，帶骨丈量總長約50公分，分切部位同樣是牛的第七到十三根肋骨之間，集結沙朗、老饕與骨邊肉的三種口感。這款牛排在焦香的外表下，保有柔嫩多汁的口感與均勻的熟度，讓食客在享受佳餚時，體驗到牛排的極致美味。





ROBIN’S協理孫尚志表示，此次套餐的開胃前菜特別選用榮獲「2022西班牙食品獎最佳伊比利火腿獎」的ALJOMAR黑標西班牙伊比利火腿。這款火腿來自天然放牧飼養的優質伊比利黑豬，其肉質札實，油脂帶有奶油香氣，對人體健康有益。現切肉盤搭配隨餐附贈的紅酒，風味更加乘，為這次特別節日的用餐體驗增添無限驚喜。





台北晶華愛你入骨

雙人套餐價格7,880元起，四人分享餐售價19,280元



台北晶華酒店

地址：台北市中山北路2段39巷3號 (營業時間：午餐12:00pm~2:00pm/晚餐6:00pm~10:00pm)

洽詢專線：02-2523-8000轉ROBIN’S餐廳

