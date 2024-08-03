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不只基隆廟口夜市！天還沒黑就有人潮，「基隆八斗子夜市」夜市牛排免費加麵、10元串燒CP值超高，一週只賣兩天。

2024-08-03 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：1,006
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

不只有基隆廟口夜市！天還沒黑就有人潮，「基隆八斗子夜市」一週竟只賣兩天，根本基隆隱藏版夜市。而這邊美食CP值也相當高，不僅有可以續麵的「牛魔王夜市牛排」，還有整排全都銅板價的「10元串燒」，現在就趕緊一起來看看吧。



來基隆逛夜市可別只記得「基隆廟口夜市」！比起位在基隆車站周邊的壅擠感，「基隆八斗子夜市」靠近潮境公園跟海科館兩大景點，地處於八斗子漁港旁，附近有停車場也較為空曠。來這邊不但能吃到各種夜市美食，還能順道沿路欣賞海景呢。



不過要注意，雖然雖然「基隆八斗子夜市」表定為週末營業，但有時候天候不佳下雨，可能會提早打烊或不營業。而這邊美食CP值也是很高，不只有台南道地古早味飲料「台南雪淇冰紅茶專賣」，還有夜市必吃的小吃「牛魔王夜市牛排」可以免費加麵、紅茶濃湯無限暢飲超過癮，天還沒黑就會湧現人潮。



滿滿一整排的「10元串燒」也別錯過，另外較有特色的「王記麻辣鹹水雞」、「雷公小丸子」可要跟著筆記下來；下次來基隆走走，可別只記得基隆廟口夜市，不妨也可以到週末限定的八斗子夜市逛一圈。

推薦閱讀：基隆7間在地美食清單！60元炸雞排、50元碳烤三明治超佛心，花蓮必吃「玉里橋頭臭豆腐」也來了。


 

基隆八斗子夜市

地址：基隆市中正區北寧路262號
營業時間：假日 17:00–00:00

 

 

 

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