2024巴黎奧運男子羽球男雙，中華隊「麟洋配」王齊麟、李洋從小組賽一路晉級，在8/2晚間的四強賽擊敗丹麥組合，順利挺進金牌，讓粉絲們熱血沸騰，準備開喝慶祝。為了慶祝勝利，萊爾富特別推出快閃限時咖啡優惠，不只有美式、拿鐵買一送一，還有指定冰飲也可以買一支送一支，讓粉絲們一起狂賀、也一起為接下來的賽事應援。



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台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，今日四強賽勝出，連續兩屆奧運闖進羽球男雙金牌戰，力爭奧運金牌二連霸。萊爾富為了跟粉絲一起嗨，自即日起至8/3 23:59推出快閃買一送一優惠，門市買Hi café大杯系列的美式咖啡、拿鐵咖啡同品項買一送一，以及「濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕」也想買一送一，吃冰配咖啡很可以。





除此之外，線上也有優惠，8/12前在「Hi Life 萊爾富」LINE官方帳號推出「奪牌加碼抽」扭蛋遊戲，有機會免費獲得「Niseko北海道牛奶巧酥雪糕」免費兌換序號，讓人在家也抽起來。讓粉絲們一邊享受優惠、買一送一，一面為接下來8/4晚間的羽球男雙金牌戰應援加油。







萊爾富 奧運羽球男雙晉級 買一送一優惠

活動期間：即日起至2024/08/03 23:59

活動內容：

1、Hi café大杯系列的美式咖啡、拿鐵咖啡，享同品項買1送1。

2、濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，享任選買1送1優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 萊爾富 官方公告為準。