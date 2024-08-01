代表台灣參加巴黎奧運的拳擊選手吳詩儀，在7/31順利晉級四強、保底拿牌，消息一出也讓吳詩儀家中的麵店「文湖21雞湯麵」貼出公告狂賀，也讓許多粉絲湧入麵店朝聖、網路狂搜「文湖21雞湯麵」成為最新爆紅話題。



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▲圖片來源：下圖為「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享之文章。



巴黎奧運拳擊選手吳詩儀，代表台灣打進巴黎奧運女子拳擊60公斤級4強賽，由於拳擊比賽沒有銅牌賽，進入四強等於保底能拿到銅牌，也是目前中華隊確定能拿下的第一面獎牌。消息一出讓許多關注比賽的粉絲們興奮尖叫，大讚是「台灣之光」。就連吳詩儀選手家裡開的麵店「文湖21雞湯麵」也成為熱搜話題，店門口貼上公告「狂賀 老闆女兒吳詩儀 奧運拳擊項目前進4強！」一起慶祝。







其實「文湖21雞湯麵」一直以來都是內湖的人氣麵店，菜單上就只用一碗「雞湯蕎麥麵」，澄澈清湯搭配胡椒、辣椒更多層次，此外還有療癒豬排、雞里肌等主食，搭配均一價40元的小菜小缽，樸實卻不簡單的風味，擄獲附近上班族的心。





▲圖片來源：「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享之文章。

文湖21雞湯麵

在得知吳詩儀進入4強賽之後，許多鐵粉也在8/1一早開門湧入「文湖21雞湯麵」朝聖、一起慶祝，也有許多粉絲直接使用外送平台也能下單，用行動支持培育吳詩儀的「文湖21雞湯麵」。如今店內更有吳詩儀2022杭州亞運銅牌海報、未來還會有2024巴黎奧運獎牌放在店裡，成為最讓人驕傲的一幕。

地址：台北市內湖區麗山街68巷5號

電話：02-2771-8881