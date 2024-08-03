新竹甜點控開吃！來自泰國的經典零食「MagMag還魂梅」，以其獨特的酸甜風味俘獲許多粉絲。這次MagMag還魂梅特別攜手浮誇系甜點品牌「Chubby Doo」，推出聯名限定甜點，並於8月1日至9月30日在新竹巨城開設快閃店，帶來「Mag Mag 經典還魂梅 千層圓可頌」與「Mag Mag 胭脂玫瑰還魂梅 千層圓可頌」。新竹甜點控一定要拍一波、吃一波。



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本次聯名推出的「Mag Mag 經典還魂梅 千層圓可頌」採用脆香的千層酥皮打造外層，內裹還魂梅果泥，口感層次分明。每一口咬下，都能感受到濃郁的梅香與巧克力鮮奶油的甜美交織，再點綴食用級金粉製成的還魂梅，帶來甜而不膩的絕佳享受。這款甜點讓人從第一口開始，就仿佛置身於記憶深處的甜蜜時光。





另一款「Mag Mag 胭脂玫瑰還魂梅 千層圓可頌」則融合了玫瑰與還魂梅的浪漫風味。使用台灣小農有機種植的胭脂玫瑰，搭配帶有荔枝香氣的還魂梅熬煮而成，不僅有酸甜的梅香，還增添了濃郁的花香。表面裝飾著整朵食用玫瑰與食用級奢華金粉的還魂梅碎粒，不僅口感出眾，更具視覺衝擊力，絕對是拍照打卡的最佳選擇。





這兩款聯名限定的千層圓可頌，都將在8/1-9/30新竹巨城的 Chubby Doo 快閃店限量發售，甜點控也不用擔心搶不到，即日起可以提前在 Chubby Doo 官網預訂，就是要吃到Chubby Doo和MagMag還魂梅共同推出的酸甜系點心。





Chubby Doo 新竹 Big City 快閃店活動資訊

販售時間：8/1-9/30 販售地點：新竹市東區中央路229號4F美食影城