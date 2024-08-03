2024七夕情人節不用飛出國，也能體驗浪漫的峇里島池畔派對。台南遠東香格里拉飯店將於8/10七夕情人節當日下午5點至晚間7點30分，在飯店七樓露天池畔舉辦一場別開生面的音樂派對盛宴。此次活動重磅邀請南台灣超高人氣的音樂派對品牌「民生電氣 Minelectro Inc.」及來自印尼雅加達的明星主廚Indra Kusuma，共同打造一日限定「夏日池畔派對」享受池畔戲水、道地南洋料理、沁涼特調飲品，更有知名DJ Litro熱力放送樂曲，玩到一個不想回家。







穿梭於各大音樂節的「民生電氣 Minelectro Inc.」將為這次派對帶來精采的音樂表演。該品牌曾參與大港開唱、浪人祭等知名音樂節，也是VOGUE、ELLE等時尚品牌的合作夥伴。本次活動特邀DJ Litro領銜，從下午5點30分至晚間7點30分駐點演出，為現場增添無限活力。不論是熱愛音樂的樂迷，還是想體驗池畔派對的民眾，都能在這次活動中找到樂趣，感受最Chill的夏日氛圍。







除了動感的音樂派對，台南遠東香格里拉飯店還特別邀請了印尼籍主廚Indra Kusuma來到現場。Indra主廚來自新北美食地標Mega50餐飲及宴會的Asia49亞洲料理及酒廊，以其精湛的烹飪技藝和獨家菜譜聞名。此次活動，Indra主廚將呈現多道道地南洋風味料理，包括香茅沙嗲、雞肉沙嗲、峇里島BBQ豬肋排、印尼香料仁當牛肉、炭烤海大蝦等，絕對讓賓客大快朵頤。



活動當天，池畔戲水區將以花卉妝點和叢林佈景打造成熱門打卡點。此外，「行動酒吧」也將為派對提供各式精緻的雞尾酒及無酒精特調飲品，從繽紛的夏日水果茶、經典長島冰茶、琴湯尼到花襯衫等都有供應，甚至清爽口感的啤酒也在選項中。入場費包括兩款飲品，也可以優惠價現場加購，搭配南洋風味主食，為賓客增添口感的層次和享受。



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台南遠東香格里拉2024夏日池畔派對

派對地點：台南遠東香格里拉飯店7樓戶外池畔區

派對時間：8/10 (六)，17:00～19:30（民生電氣 演出時段 17:30～19:30）

活動入場費：

非房客：大人1,199元 / 每位、房客：大人 899 元 / 每位、小朋友 (6~12歲) 699元 / 每位

詳情及訂位：https://sltn.tw/Fdrqn