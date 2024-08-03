迎接父親節與七夕情人節的到來，PASTAIO特別推出限量四天的「吃心絕對」手工義大利麵餃，售價NT$320+10%。這款愛心造型的義大利麵餃在8月8日至11日期間，於PASTAIO光復、內湖、新店、林口四家分店同步供應。PASTAIO主打匠心獨具的新鮮製作，每一道料理都融合了義式美食的傳統與亞洲創意元素，帶給顧客視覺與味覺的雙重享受。
PASTAIO精心製作的「吃心絕對」手工義大利麵餃，不僅在造型上別出心裁，口感與味道也令人驚艷。麵糰揉入甜菜根汁，賦予麵體迷人的粉紅色澤，並且加入檸檬菠菜起司餡，內餡融合了瑞可塔起司、帕馬森起司與絲綢起司三種不同層次的奶香與營養豐富的菠菜泥。檸檬皮屑則增添了清新的尾韻，使整體味道更加多層次。這些心形義大利麵餃搭配鹹香的臘腸、爽脆的青花筍、酸香的番茄、暖香的松子與濃郁不膩口的蛋黃，口感豐富且層次分明。
PASTAIO的環境設計也非常考究，每家分店的空間設計都挑高明亮，時尚且富有現代感。顧客可以在這樣的氛圍中，享用形色多元的手工義大利麵、各式義式風味料理、甜點及飲品。無論是與上輩子的情人爸爸共度美好時光，還是與今生的摯愛共享浪漫晚餐，PASTAIO的「吃心絕對」手工義大利麵餃都是最佳的選擇，讓愛意在不言中悄悄流露。
為了更好地體現對親人的愛意，PASTAIO在食材的選擇與料理的製作上，皆經過嚴格把關。甜菜根不僅提供了天然的色彩，也增加了營養價值，檸檬皮屑的加入更是使整道料理具有獨特的清香。臘腸與青花筍的搭配，使得麵餃的鹹香與脆爽更加突顯，濃郁的蛋黃則賦予了柔順的口感。這些精心設計的細節，使得每一口都是對愛意的完美詮釋。
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PASTAIO光復店
地址：台北市大安區光復南路290巷32號
營業時間：12:00-16:00, 17:00-22:00
PASTAIO內湖店
地址：台北市內湖區瑞光路584號1樓
營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00 （五、六營業至21：30）
PASTAIO新店店
地址：新北市新店區北新路一段78號
營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00
PASTAIO林口店
地址：新北市林口區文化三路一段394巷8號
營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00
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