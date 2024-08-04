今天開始喝迷客夏買一送一！為了和粉絲們一起關注中華隊奧運賽事，迷客夏在本次2024巴黎奧運中，推出快閃限定「奪牌優惠」，只要今天拿獎牌、隔天就有迷客夏買一送一，這次8/3男子射擊拿下銅牌，在8/4下午2點起就推出快閃買一送一，飲料控手刀開喝。



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在2024巴黎奧運中華隊只要拿下任一面獎牌，在奪牌隔日下午14:00至19:00，迷客夏就推出「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶」買1送1優惠。粉絲每人每次限購一組，並需選擇相同品項、冰度與糖量。若選手奪得金牌，就加碼前50名購買「紅茶拿鐵系列」（L杯）買1送1的優惠，同樣限購一組。





除了限時買1送1活動，迷客夏還推出消費滿百抽獎活動。即日起至2024年8月11日，粉絲單筆消費滿100元，並至迷客夏LINE官方帳號登錄發票後，即可參加抽獎。獎品包括礁溪老爺酒店和華泰瑞苑的住宿券，以及16大百貨通路的$1,000元電子即享券等多項好禮。



男子射擊選手由李孟遠在8/3拿下銅牌、也是中華隊第一面獎牌，在8/4下午14:00起就推出第一波迷客夏買一送一。接著在8/4晚間關注羽球男雙「麟洋配」的金牌戰，不論結果如何確定拿牌，8/5星期一下午也能接著再喝一次買一送一，讓粉絲們一起關注比賽、一起喝優惠。







迷客夏 奧運奪牌優惠買一送一

活動時間：奪牌隔日14:00-19:00

活動內容：

1、任奪一面獎牌隔日，「輕纖蕎麥茶」和「琥珀高峰烏龍茶」買1送1，每人每次限購一組（限同品項/冰度糖量）。

2、選手奪得金牌，前50名購買「紅茶拿鐵系列」（L杯）的粉絲，享買1送1（限同品項/冰度糖量）。



迷客夏 登錄發票抽住宿活動

活動時間：即日起至2024/8/11

活動內容：單筆消費滿100元，至迷客夏LINE官方帳號登錄發票後，可參加抽獎。獎品包括礁溪老爺酒店和華泰瑞苑的住宿券，以及16大百貨通路的$1,000元電子即享券等多項好禮。





詳細活動規範及供應情形，依 迷客夏 官方公告為準。