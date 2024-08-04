台北的夜生活再添新亮點！ATT 4 FUN於即日起推出全新「揪嗨戶外廣場」，融合潮流、音樂和美酒的戶外空間，無論是想要釋放壓力還是尋找樂趣，信義區ATT「揪嗨戶外廣場」都將成為都市人夜晚放鬆自我的最佳選擇。







為期兩週的「揪嗨醉派趴」音樂節活動，首週有潮州土狗、慶記KTV和西屯純愛組等樂團接連登場，帶來震撼的音浪。第二週的演出也同樣不容錯過，禁藥王&栗子、庸俗救星、隨性樂團、胖虎和日光之橙等樂團將繼續點燃現場氣氛，喜愛音樂的你絕對不能錯過這場音樂盛宴。







除了精彩的音樂表演，「揪嗨戶外廣場」還設有多樣的活動區域，將次文化潮流與美食美酒完美結合。臨松智路的「LIGHT UP聚落」將帶來豐富多樣的次文化活動，包括嘻哈街舞、日式燒物美食、刺青藝術和精釀啤酒等。





ATT 4 FUN「揪嗨戶外廣場」

活動時間：即日起至8/10 每逢週五、六、日

活動地點：ATT 4 FUN戶外