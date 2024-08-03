就是想微醺一下！日常壓力大的上班族，時常會遇到不可理喻的同事，讓人忍不住理智線斷裂，就需要來一杯酒精飲品抒發一下。近日各大品牌大玩創意聯名，首推最方便的全家和WAT聯手，推出會爆漿的「威士忌爆爆珠拿鐵」，淡淡紅茶威士忌香氣瞬間滿足。cama café也祭出「CHOYA黑糖梅酒拿鐵」，果香、酒香和咖啡香完美混搭。就連角瓶也有聯名款「威士忌蛋黃酥」，讓大家在不能放肆大喝的時刻，也能享受療癒的微醺時光。







全家「WAT威士忌爆爆珠拿鐵」

不斷引爆話題的全家便利商店，近年大玩創意聯名，繼CHOYA梅酒聯名酷繽沙之後，在盛夏之際攜手台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，重磅推出「威士忌爆爆珠拿鐵」，將台灣之光珍珠以創意爆爆珠型態呈現，咬下瞬間濃厚紅茶威士忌酒香在口中迸發，搭上經典大冰拿鐵微醺滋味，就算上班也想喝一杯紓壓療癒一下。



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cama café「CHOYA梅酒拿鐵」

一早就去cama買杯「CHOYA梅酒拿鐵」微醺一下！許多人上班前一定要先來一杯咖啡還魂、提神，才有精力面對整天工作挑戰，而以新鮮烘焙咖啡豆為主打的cama café，這次為了療癒上班族的心靈，跨界和日本人氣CHOYA梅酒聯名，祭出全新限定「CHOYA黑糖梅酒拿鐵」，微醺的梅酒香搭上咖啡和醇濃奶香，為這個夏天帶來全新的口感體驗。



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角瓶威士忌蛋黃酥

MMHG 湘樂餐飲集團旗下的「inari 現代居酒屋」特別與日本知名威士忌品牌三得利「角瓶 KAKUBIN」合作，推出了一系列名為「夏酒祭」的聯名活動。其中。獨特的蛋黃酥禮盒將三得利角瓶威士忌融入傳統的中式蛋黃酥中，紅土醃漬的鴨蛋黃以角瓶威士忌浸泡數時，再以奶油炒製的酒香烏豆沙緊密包裹，口感綿密滑順，酒香繚繞。



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