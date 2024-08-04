位於信義區微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei，以其高空餐酒館與360度俯瞰台北景色著稱，結合法式品味與亞洲文化，展現獨特的餐飲生活風格。8/9至8/11，CÉ LA VI Taipei推出七夕情人節特別套餐，由新任主廚林勝雄帶領廚藝團隊設計，每人3999元、並贈送璧序訂製花禮永生花，象徵戀情長久。



推薦閱讀：為愛心義大利麵餃而來！PASTAIO限量「吃心絕對」手工義大利麵餃，8/8-8/11期間限定、甜蜜開吃。





林勝雄主廚的情人節套餐從手工麵包搭配自製檸檬乳酪奶油開場，融合奶香與檸檬清香，猶如輕盈乳酪蛋糕。前菜炙燒阿根廷甜蝦以茵陳蒿香氣與焦糖白酒凍提升風味，洋蔥湯搭配牛尾餃則展現中西融合的獨特風味。蒜味橄欖莎莎搭台灣小卷，融合紅鰭笛鯛鮮魚白湯和金針花，呈現豐富層次。



中場休息來一杯拉拉山水蜜桃冰沙，隨後的雙主菜選擇包括香草風味小牛肋排、香煎海熊蝦、紐西蘭小羔羊和香煎櫻桃鴨胸。每道主菜皆精心搭配當季食材與獨特醬料，呈現多元文化的風味。甜點部分，伯爵紅茶慕斯結合巧克力脆片、杏仁角和巧克力甘納許，搭配威士忌滴管，提升甜點的層次與風味。





CÉ LA VI Taipei也推出搭餐酒套餐，2杯1314元，包含Veuve Cliquot Ponsardin Rose NV粉紅香檳與Galaxy 48雞尾酒。加價6500元可選購1支Veuve Cliquot Ponsardin Rose NV粉紅香檳，並免費升級至露天景觀座位，享受台北都會景色。除了美食，CÉ LA VI Taipei還準備了B.H Floral Design特製永生花，每組雙人訂位可獲得1朵，象徵戀情長久。







CÉ LA VI Taipei 2024七夕情人節特別套餐菜單

時段: 2024/8/9-8/11 12:00-22:00

線上訂位：www.inline.app/booking/celavitaipei/

價格: 每人3999元 ，1成服務費另計



CÉ LA VI Taipei

地址 : 台北市信義區松智路17號48樓











