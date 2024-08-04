台南人來去吃早餐！日本知名咖啡品牌「客美多咖啡」在台南開設獨棟分店，座落於台南市東區的平實公園內，結合生態綠地與都市生活的休閒空間。緊鄰南紡購物中心和影城，為市民提供了一個舒適且便捷的休憩場所。在這片廣闊的萬坪森林中，客美多咖啡不僅提供了美味的餐點，更成為了新的社交和休閒地標。





平實公園的前身是陸軍平實營區，改造後保留了大量原有的樹木並新增植栽，為公園增添了自然美景。同時，園區內的舊營舍被改建為藝術展覽空間，進一步提升了公園的文化氛圍。即將落成的小小兵主題園區，更為這個多功能的森林公園增添了童趣。客美多咖啡選擇在這裡開設新店，不僅提供了美食和飲品，更希望成為公園內一道獨特的風景。





客美多咖啡台南平實公園店延續了日本名古屋本店的獨特風格，店內裝潢大量使用木質元素和紅磚牆飾，營造出溫馨的森林小屋氛圍，甚至還加入了松鼠的意象，讓顧客感受到自然與童趣的結合。座位區也有隔板讓大家在小包廂用餐的錯覺，更有免費插座、無線網路供大家使用，希望帶給大家舒適的環境。







店內提供的名古屋朝食文化是其一大特色：每天早上11點前點飲料即可享受免費早餐，包括烤吐司搭配水煮蛋、雞蛋沙拉或紅豆泥三種選擇。除此之外，店內還有豐富的經典飲品和人氣甜點，如冰與火等，讓每位顧客都能在這裡找到心儀的美味，體驗獨特的名古屋喫茶文化。



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客美多咖啡 台南平實公園 店家資訊

電話：(06)2082766

地址：台南市東區小東路476號左棟

營業時間：週一至週日 07:30-21:00