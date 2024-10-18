秋季是柿子盛產的季節，而「金漢杮餅教育農園」多不勝數的金黃柿子在紅磚古厝前曬日光浴的壯觀景緻，自然是攝影師、網美秋日必拍的新竹景點，且入園免門票。劉老闆為了讓大眾對柿餅有更進一步認解，在柿子教育園區會舉辦導覽解說以及柿染DIY等活動，尤其適合親子旅遊。
每年9月至11月的超人氣新竹景點就屬「金漢杮餅教育農園」，免費入園、設有免費停車場，而園區成千上萬的曬柿餅場景絕對要拍好拍滿；除了可以在高棚架下方拍打卡照之外，「金漢杮餅教育農園」還特地設置木棧看台，正是為了讓攝影愛好者捕捉曬柿餅搭配紅磚古厝的最佳角度。
除了季節限定、絕美的曬柿子場面，「金漢杮餅教育農園」亦提供柿子生態導覽解說、柿染DIY活動，讓來參觀的民眾都能更懂「柿」；此外，在製柿餅工廠，不僅可以直擊工作人員處理柿子的過程，現場也有販售各式各樣的「柿品」、並且提供試吃，方便大家挑選最合口味的柿餅作為新竹伴手禮。
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金漢杮餅教育農園推薦
筆柿餅、拍攝曬柿餅搭配紅磚古厝景緻
金漢杮餅教育農園資訊
地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段501號
電話：03-589-2680
備註：導覽、柿染DIY需提前預約